به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: تکمیل محوطه‌سازی و آب‌رسانی حاشیه تالاب بین‌المللی چغاخور شهرستان بروجن انجام شد.

هادی قاسمی گفت: برای اجرای این طرح ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اختصاص داده و هزینه شد.

وی افزود: در مدت سه ماه اجرای تکمیل محوطه‌سازی و آب‌رسانی حاشیه تالاب بین‌المللی چغاخور شهرستان بروجن زمینه اشتغال هشت نفر فراهم شد.