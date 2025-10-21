پخش زنده
امروز: -
تکمیل محوطهسازی حاشیه تالاب بینالمللی چغاخور چهارمحال و بختیاری انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: تکمیل محوطهسازی و آبرسانی حاشیه تالاب بینالمللی چغاخور شهرستان بروجن انجام شد.
هادی قاسمی گفت: برای اجرای این طرح ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اختصاص داده و هزینه شد.
وی افزود: در مدت سه ماه اجرای تکمیل محوطهسازی و آبرسانی حاشیه تالاب بینالمللی چغاخور شهرستان بروجن زمینه اشتغال هشت نفر فراهم شد.