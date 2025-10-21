به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با خیر مقدم و آرزوی موفقیت کارآموزان قضایی که بعد از مراسم تحلیف بطور رسمی بعنوان قضات جدیدالورود در دستگاه قضایی و در ردای قضاوت مشغول قضاوت خواهند شد، عنوان کرد: این مراسم یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین رخداد‌های زندگی شما در مسیر قضایی است که ورود رسمی کارآموزان قضایی را به منصب شریف قضاوت رقم می‌زند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به تشریفات و محتوای سوگندنامه، مضمون آن را تعهد به اجرای عدالت، حفظ حیثیت قضایی، رعایت انصاف، قانون، شرع و کرامت انسانی خواند و گفت: هیچ منصبی به اندازه قضاوت مورد رحمت و لطف الهی نیست. مسئولیتی که دستیابی به آن آسان نیست و نشان افتخاری است که توفیق هر کسی نمی‌شود.

موحدی افزود: قوه قضائیه از دستگاه‌هایی است که در راستای تحقق اسلام و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی گام‌های بزرگی برداشته است.

وی با اشاره به اهمیت درک شانیت مقام قضاوت و مسئولیتی خطیری که بر آن وارد است، بر رعایت اخلاق و آداب حرفه‌ای از همان ابتدای شروع به کار قضات جدیدالورود تاکید کرد و گفت: رعایت اخلاق نیک در رفتار و گفتار از ضروریات منصبی است که از سوی خداوند برگزیده شده است؛ لذا سعی کنید با صلابت، شجاعت و اقتدار بر رفتار خود حاکم شوید و بدون حب و بغض و با مدیریت مهارت‌های ارتباطی بر مسند قضاوت بنشینید به نحوی که کثرت مراجعات و فضای محیط کاری خدای ناکرده موجب کج خلقی و سوء رفتارتان نگردد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در انتقال آداب و تجربیات قضایی با اشاره به لذت خاطرات فراموش نشدنی ۸ سال دفاع مقدس و تصویرگری زیبای مسند قضا در سنگر عدالت افزود: خاطرات فراموش نشدنی شب‌های پشت خاکریز دفاع مقدس تنها در روز‌های پشت میز قضاوت تداعی می‌شود. شما عزیزان وارد دستگاهی می‌شوید که یکی از پاک‌ترین مجموعه‌های نظام جمهوری اسلامی است. به یاد داشته باشید که اقتدار در امر قضاوت باید با تواضع همراه باشد، چرا که عدم توجه به این نکته خدای ناکرده می‌تواند دنیا و آخرت انسان را به خطر اندازد.

موحدی گفت: در پیچیده‌ترین پرونده‌ها نیز اگر توکل به خدا کنید، مشکلات حل خواهند شد. مردانه کمر همت برای رفع مشکلات قضایی را ببندید. شما مجریان عدالت الهی و انسانی هستید. این التزام نقطه شروع استقلال قاضی در برابر هرگونه تطمیع و اعمال فشار احتمالی است.

وی با اشاره به تصویب قانون تشکیل دادگاه خانواده افزود: علیرغم تصویب قانون تشکیل دادگاه خانواده، این قانون در مرحله اجرا متوقف مانده بود؛ لذا با توجه به منویات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اقدام بر روی کار‌های بر روی زمین مانده، اراده دستگاه قضا متمرکز بر اجرای آن شد و ماحصل این اتفاق مبارک، تامین نیرو برای فعال کردن هر چه تمام‌تر این دادگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت. تامین نیرو از دادسرا‌ها به علت جذب نیرو در دادگاه‌های صلح میسر نبود و مقرر گردید دوره‌های ویژه دادرسی با آموزش‌های تکمیلی و تخصصی برگزار شود و تامین نیرو از دوره‌های مذکور صورت پذیرد؛ لذا این دوره‌هایی که شما عزیزان در آن حضور داشتید از ویژگی‌های خاصی برخوردار بود.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه گفت: همکاران قضایی خانم در بخش‌های اجرای احکام نیز با ابلاغ مشاور زن در دادگاه خانواده مشغول به خدمت خواهند شد.

مهدی جوهری رییس امور آموزش قوه قضائیه همچنین با ارائه گزارشی از روند اجرای این دوره و ادواری که تاکنون برگزارشده است، بر مرتفع شدن نیروی قضایی مورد نیاز دستگاه قضا اظهار امیدواری کرد.

در پایان این مراسم، از نفرات برتر دوره‌های کارآموزی قضایی با اهدای لوح قدردانی تجلیل شد.