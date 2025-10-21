آغاز نخستین دوره توانمند سازی بسیج مداحان کشور در مشهد
نخستین دوره سراسری توانمند سازی مدیران قشری سازمان بسیج مداحان و هیاتهای مذهبی کشور شامگاه دوشنبه در مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مسئول سازمان بسیج مداحان و هیاتهای مذهبی کشور در آیین افتتاحیه این دوره آموزشی گفت: این دوره با حضور ۳۵۰ نفر از مداحان و مسئولان کانون مداحان سراسر کشور از ۲۸ تا ۳۰ مهرماه در مرکز آموزش بسیج امام رضا (ع) برگزار میشود.
سید رضا جدا افزود: تعمیق رسالت انقلابی و تمدنی مداحان و هیاتهای مذهبی در تبیین ارزشهای اسلام و انقلاب اسلامی و عملیاتیسازی بیانیه گام دوم انقلاب در عرصه ستایشگری و مردمیسازی تبلیغ دینی، تحقق مأموریتهای سند اعتلای بسیج با تمرکز بر شبکهسازی نخبگان مداحی، تربیت مدیران جهادی، هماهنگی و همسو کردن مداحان و بصیرت افزایی آنان از اهداف برگزاری این دوره هستند.
او با بیان اینکه برنامههای آموزشی و توانمندسازی این سازمان در راستای تربیت مداح در تراز انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: ظرفیتسازی فرهنگی و اجتماعی برای تحقق دولت اسلامی از طریق نقشآفرینی هوشمندانه هیاتهای مذهبی در میدان خدمت، امیدآفرینی و گفتمانسازی از دیگر اهداف این دوره است.