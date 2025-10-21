پخش زنده
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد از نامگذاری یکی از خیابانهای شهرکرد به نام سیدمحمدحسن امامی نجفی دهکردی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مصطفی جعفری گفت: این خیابان در مجاورت روگذر طاقانی و خیابانی کاشانی قرار دارد و به مسجد باقرالعلوم از مراکزی که دکتر سیدمحمدحسن امامی نجفی دهکردی تاسیس کرده است، منتهی میشود.
دکتر امامی نجفی دهکردی متخصص بیماریهای داخلی، فوقتخصص گوارش و کبد بزرگسالان، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و از چهرههای علمی و فرهنگی شاخص کشور است