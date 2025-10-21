«آونگ»؛ تلفیقی از موسیقی و طبیعت برای آرامش مخاطبان شبکه قزوین
برنامه تلویزیونی «آونگ» یکی از تولیدات هنری سیمای مرکز قزوین است که با هدف ترویج ذوق هنری، آرامش ذهنی و معرفی جلوههای اصیل موسیقی ایرانی تولید و پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این برنامه به تهیهکنندگی حسام باروتی و هومن خوش پیام، در بازههای مختلف صبح و شب بهصورت شناور در کنداکتور شبکه قزوین قرار میگیرد و محتوای آن شامل پخش موسیقیهای سنتی و پاپ ایرانی است که با تصاویر زیبا و متناسب از طبیعت، گلها و مناظر چشمنواز همراه میشود.
در تدوین این برنامه تلاش شده است تا هماهنگی میان تصویر و موسیقی به شکلی هنرمندانه ایجاد شود تا بیننده در کنار شنیدن نغمههای دلنشین، از تماشای مناظر طبیعی و تصویری لذتبخش نیز بهرهمند گردد.
«آونگ» به عنوان میانبرنامهای فرهنگی و هنری توانسته با ترکیب موسیقی و تصویر، لحظاتی آرامشبخش و متفاوت برای مخاطبان شبکه قزوین فراهم کند و جایگاهی ویژه در میان بینندگان این شبکه به دست آورد.