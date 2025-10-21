پخش زنده
نشست هماندیشی و بررسی مسائل و مشکلات بخش تعاون استان یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست هماندیشی و بررسی مسائل و مشکلات بخش تعاون استان یزد با حضور محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، اعضای هیأترئیسه اتاق تعاون استان یزد و جمعی از فعالان حوزه تعاون برگزار شد.
در این نشست، محمود آخوندزادگان رئیس اتاق تعاون استان یزد با اشاره به اهم موضوعات مطرحشده اظهار داشت: در این جلسه، مسائل و مشکلات حوزه تعاون در زمینههای مختلف از جمله قانونگذاری، بخشنامهها و دستورالعملها، ترخیص کالا، رفع تعهدات ارزی و مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۴۰۰ تعاونی غیر فعال در استان یزد وجود دارد که مقرر شد با آسیبشناسی دقیق و برنامهریزی هدفمند، زمینه بازگشت این تعاونیها به چرخه فعالیت فراهم شود.
در ادامه، محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش تأثیرگذار تعاونیها در رونق اقتصادی و اشتغالزایی کشور گفت: باید تلاش شود تا مشکلات پیشروی بخش تعاون و فعالان این حوزه با همکاری دستگاههای مرتبط برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه جایگاه بخش تعاون بهخوبی دیده شده است؛ بهگونهای که بیش از ۴۰ حکم از احکام برنامه پیشرفت به حوزه تعاون اختصاص یافته و ظرفیتهای مناسبی برای حمایت و پشتیبانی از تعاونیها پیشبینی شده است.
نماینده مردم یزد و اشکذر با اشاره به آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین مرتبط با حوزه تعاون گفت: فعالان بخش تعاون باید موانع و چالشهای موجود را احصا و مستند کنند تا در تعامل با دیگر نمایندگان، اصلاح و بازنگری قوانین در این حوزه با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
این نشست در محل اتاق تعاون استان یزد برگزار شد.