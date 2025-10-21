به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل حبیب احمدی، مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های استان اردبیل ، از آغاز فراخوان جشنواره رسانه‌ای و فضای مجازی با عنوان «سرمایه‌گذاری آسان» خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره ویژه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل است که آذرماه سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

وی افزود: جشنواره توسط کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل و خانه مطبوعات، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی استان، با هدف بهره‌گیری از توانمندی رسانه‌های کشوری، استانی و فضای مجازی در معرفی هوشمندانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تحقق شعار «سرمایه‌گذاری آسان» برگزار می‌شود.

احمدی ادامه داد: «استان اردبیل با ظرفیت‌های ممتاز خود در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، صنعت و مناطق آزاد، میزبان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های اقتصادی کشور خواهد بود و از تمامی فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوا دعوت می‌شود تا در این رویداد مهم مشارکت کنند.»

محور‌های اصلی جشنواره

دبیرخانه جشنواره رسانه‌ای و فضای مجازی اردبیل، محور‌های اصلی این رویداد را در دو بخش کلیدی اعلام کرده است:

۱. فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری در اردبیل: این بخش شامل معرفی ظرفیت‌های مغفول‌مانده در بخش‌های گردشگری، کشاورزی، صنعت، خدمات و حوزه دانش‌بنیان، مزیت‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی استان، نقش سرمایه‌گذاری در اشتغال‌زایی و اقتصاد مقاومتی و همچنین معرفی الگو‌های موفق داخلی و خارجی در سرمایه‌گذاری است.

۲. سرمایه‌گذاری آسان؛ نقد و راهکارها:

این محور بر نقد و بررسی نقش نهاد‌های دولتی، اجرایی و بانکی در تسهیل فرآیندها، نقد قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار و ارائه راهکار‌های عملی، مقایسه محیط کسب‌وکار استان اردبیل با سایر استان‌ها یا کشورها، روش‌های نوین تأمین مالی و جذب سرمایه‌های مردمی و تاثیر برگزاری همایش در جذب سرمایه‌گذار تمرکز دارد.

قالب‌های پذیرش آثار و تقویم جشنواره

آثار ارسالی می‌توانند در قالب‌های متنوعی از جمله:

* بخش خبری- تحلیلی: گزارش، مصاحبه (خبری، توصیفی، تحلیلی، تحقیقی)، خبر، مقاله، سرمقاله، یادداشت و ...

* بخش شنیداری و دیداری: فیلم، تیزر، کلیپ، مستند، موشن‌گرافیک، پادکست و محتوای صوتی و ...

* بخش گرافیک: عکس (خبری، مستند، هنری)، اینفوگرافیک، کاریکاتور، کارتون، پوستر و فتوتیتر و ...

تولید و ارسال شوند.

شرایط عمومی شرکت و مهلت ارسال آثار:

بر اساس اعلام دبیرخانه، آثار باید بین اول مهر ۱۴۰۴ تا پایان اسفند ۱۴۰۴ در رسانه‌های کشوری، استانی یا فضای مجازی منتشر شده باشند. ارسال آثار بدون محدودیت تعداد امکان‌پذیر است، اما هر اثر تنها در یک بخش داوری خواهد شد. درج تاریخ دقیق انتشار، نام رسانه، نام کامل نویسنده و لینک اثر برای رسانه‌های آنلاین الزامی است.

تقویم اجرایی جشنواره به شرح زیر است:

* مهلت ارسال آثار: تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

* داوری آثار: از ۱۵ تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۵

* مراسم اختتامیه و اهدای جوایز: همزمان با هفته روابط عمومی ۱۴۰۵