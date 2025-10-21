پخش زنده
امروز: -
کمبود فسفر در بدن میتواند عوارضی همچون کاهش اشتها، پوکی استخوان در کودکان، و یا خستگی شود که با مصرف برخی از مواد غذایی میتوان این کمبود را جبران کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فسفر ماده معدنی است که بدن برای عملکردهای ضروری از آن استفاده میکند و به طور طبیعی در بسیاری از غذاها وجود دارد، اما فرآیند غذا نیز میتواند فسفر بیشتری را به آن اضافه کند.
فواید فسفر در بدن
استحکام استخوانها و دندان ها، حفظ سلامت بدن
نقش مهم در شکل گیری DNA و RNA (بلوکهای سازنده ژنتیکی بدن)
متابولیسم (تبدیل کالری و اکسیژن به انرژی)
انقباض عضلانی
تنظیم ضربان قلب
انتقال سیگنالهای عصبی
کمک به تصفیهی مواد زاید در کلیهها
شادابی جسم و عملکرد بهتر ماهیچههای بدن
توازن و تعادل در استفاده از برخی ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز بدن مانند ویتامین B، ویتامین D، ید، منیزیم و زینک (روی)
کمک به عنوان دومین ماده معدنی به از بین بردن مواد زائد و ترمیم بافتهای آسیب دیده
مدیریت چگونگی ذخیره و استفاده از انرژی بدن
کاهش گرفتگی عضلات یا دردهای ماهیچه بعد از ورزش
اکثر مردم به اندازه کافی فسفر را از طریق رژیم غذایی خود دریافت میکنند. با این حال، افراد مبتلا به بیماری خاص مانند بیماری کلیوی یا دیابت، ممکن است نیاز به تنظیم دریافت فسفر خود داشته باشند، زیرا دیابت موجب کاهش سطح فسفر میشود.
اگر میزان فسفر بیش از حد بالا یا پایین برود میتواند باعث مشکلاتی مانند بیماریهای قلبی، درد مفاصل و یا خستگی شود.
کمبود فسفر معمولا با هیپو فسفاتی یا سطوح پایین فسفات خون همراه است که میتواند بر تمام اعضای بدن تاثیر بگذارد و ممکن است منجر به ضعف عضلانی، استخوان درد، شکستگی، تشنج، و مشکلات تنفسی شود.
چه غذاهایی حاوی فسفر هستند؟
بیشتر غذاها حاوی فسفر هستند؛ همچنین غذاهای غنی از پروتئین نیز منابع بسیار عالی فسفر هستند. این موارد عبارتند از:
گوشت
ماهی
شیر و دیگر محصولات لبنی
تخم مرغها
آجیل و دانهها
حبوباتی مانند لوبیا
زمانی که رژیم غذایی حاوی کلسیم و پروتئین کافی باشد، احتمالا فسفر کافی هم خواهید داشت. چرا که بیشتر مواد غذایی کلسیم دار، سرشار از فسفر نیز میباشند.
برخی منابع غیر پروتئینی نیز حاوی فسفر هستند. برای مثال:
غلات کامل
سیب زمینی
سیر
میوههای خشک
نوشیدنیهای کربناته (فسفریک اسید)
انواع مختلف گندم و نان حاوی فسفر بیشتری نسبت به غذاهای حاوی آرد سفید هستند. با این حال، انسانها نمیتوانند فسفر از غلات کامل جذب کنند.
میوه خشک
چه مقدار فسفر نیاز دارید؟
میزان فسفر مورد نیاز در رژیم غذایی به سن شما بستگی دارد.
بزرگسالان نسبت به کودکان بین سنین ۹ تا ۱۸ سال به فسفر کمتری نیاز دارند
بزرگسالان (۱۹ سال و بزرگ تر):
۷۰۰ میلی گرم
کودکان (۹ تا ۱۸ سال):
۱۲۵۰ میلی گرم
کودکان (۴ تا ۸ سال):
۵۰۰ میلی گرم
کودکان (۱ تا ۳ سال):
۴۶۰ میلی گرم
نوزادان (۷ تا ۱۲ ماه):
۲۷۵ میلی گرم
نوزادان (۰ تا ۶ ماه):
۱۰۰ میلی گرم
افراد کمی نیاز به استفاده از مکملهای فسفر دارند و بیشتر مردم میتوانند مقدار مورد نیاز فسفر را از طریق غذاهایی که میخورند، دریافت کنند.
زنان باردار و شیرده به فسفر زیادی نیاز ندارند.
خطرات مرتبط با مصرف فسفر زیاد
مصرف بیش از حد فسفات میتواند سمی باشد و موجب اسهال و نیز سختی اندامها و بافتهای نرم شود.
سطوح بالای فسفر میتواند بر توانایی بدن شما برای استفاده موثر از مواد معدنی دیگر مثل آهن، کلسیم، منیزیم و روی تاثیر بگذارد، با کلسیم ترکیب شود و باعث ایجاد رسوبات معدنی در ماهیچهها شود.
وجود فسفر بیش از حد در خون نادر است و به طور معمول، افراد مبتلا به مشکلات کلیوی یا افرادی که مشکل تنظیم کلسیم دارند این مشکل را تجربه میکنند.
عوارض کمبود فسفر در بدن
دردهای مفصلی و استخوانی
کاهش اشتها
تحریک پذیری یا اضطراب
خستگی
پوکی استخوان در کودکان
برخی داروها میتوانند سطوح فسفر بدن شما را پایین بیاورند.
نمونهها عبارتند:
انسولین
داروهای ضدانعقاد
مهارکنندههای ACE (بازدارندههای آنزیم مبدل آنژیوتانسین)
کورتیکواستروئید
آنتی اسیدها
ضد تشنج
اگر این داروها را مصرف میکنید، با پزشک درباره مصرف فسفر یا مکملهای غذایی صحبت کنید.
انسولین
علایم کمبود فسفر میتواند شامل موارد زیر باشد
درد مفاصل و یا استخوان
از دست دادن اشتها
کج خلقی و یا اضطراب
خستگی
رشد ضعیف استخوان در کودکان
کمبود فسفر نیز میتواند بر افراد با بیماریهای خاص از جمله، بیماری کوشینگ، کم کاری تیروئید، پاراتیروئید، کمبود ویتامین د و سو تغذیه تاثیر بگذارد. این کمبود فسفر ممکن است ناشی از استفاده بیش از حد ادرار آورها (قرصهای آب) یا داروهای مورد استفاده در طول دیالیز کلیه باشد.
در موارد نادر، افراد به دلیل داشتن کمبود فسفر ممکن است کما یا سایر بیماریها را تجربه کنند.
فراتر از پیش گیری یا درمان کمبود فسفر، مکمل فسفات ممکن است برای سلامتی فرد، به ویژه در بزرگسالان مسنتر و افراد مستعد عفونت دستگاه ادراری پیشنهاد شود همچنین باور بر این است که عملکرد ورزشی و قدرت را افزایش میدهد، اگرچه شواهد بالینی کمی برای حمایت از این ادعا وجود دارد.
عفونت دستگاه ادراری بیشتر در زنان با (کلسیم بالای غیر عادی) رایج است، چون افزایش کلسیم موجب افزایش رشد باکتری میشود. مکملهای فسفات ممکن است به معکوس کردن این خطر با اتصال به کلسیم و پاک سازی کمک کنند. سنگهای کلیه که از فسفات کلسیم تشکیل میشوند وقتی pH ادرار به ۷.۲ (قلیایی) برسد، رشد مییابد. فسفات میتواند با افزایش اسیدیته از سنگ کلیه در افراد جلوگیری کند.