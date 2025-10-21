پخش زنده
برخی گزارشها از کمبود کتابهای درسی دبیرستان متوسطه دوم دانش آموزان یزدی، با گذشت یکماه از شروع سال تحصیلی حکایت دارند.
به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، عدهای از والدین و دانش آموزان یزدی از دریافت نکردن کتاب درسی خود گلایه کرده اند.
متن شهروند خبرنگار ما:
با گذشت یک ماه از سال تحصیلی هنوز تعدادی از دانش آموزان یزدی کتابهای درسی مورد نیاز خود را دریافت نکردند، باوجود اینکه مراحل ثبت نام وپرداخت وجه در خردادماه انجام گردیده است.
حال وقتی از جانب مدرسه پیگیری می کنیم، درپاسخ میگویند که دست آموزش وپرورش ناحیه ۲ است و وقتی از آموزش وپرورش پیگیری می کنیم درپاسخ گفته میشود که به ما مربوط نیست و آموزش وپرورش کل دخیل است.
حتی باآموزش وپرورش کل هم که تماس میگیریم میگویند از تهران باید کتاب ها بیاید تا ما توزیع کنیم.
حال ما ماندهایم ونبود برخی از کتب درسی ومسئولین که به جای پیگیری مسائل رابه یکدیگر پاس میدهند.