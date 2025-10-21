به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال، گلنور در اصفهان میزبان پالایش نفت آبادان بود. در کوارتر نخست پالایش نفت با نتیجه ۱۶ بر ۱۳ به پیروزی رسید، در کوارتر دوم نیز نماینده آبادان با نتیجه ۲۱ بر ۱۷ برنده از زمین خارج شد. در کوارتر سوم، اما گلنور با نتیجه ۱۷ بر ۱۱ پیروز شد، اما در نهایت پالایش نفت آبادان با نتیجه ۶۳ بر ۵۷ به برتری دست پیدا کرد.

به این ترتیب گلنور چهارمین شکست پیاپی خود در لیگ برتر را تجربه کرد و با ۴ امتیاز در رده دوازدهم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد.