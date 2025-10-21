قهرمانی خراسان رضوی در المپیاد استعدادهای برتر جودو دختران کشور
خراسان رضوی، قهرمان قاطع المپیاد استعدادهای برتر جودو دختران کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رقابتهای المپیاد استعدادهای برتر جودو دختران کشور با حضور ۳۰ استان در سالن ورزشی شهید هاشمینژاد شهر بهشهر استان مازندران برگزار شد و جودوکاران خراسان رضوی با عملکردی درخشان موفق به کسب عنوان تیم نخست کشور شدند.
در این رقابتها، دختران شایسته خراسان رضوی با درخشش در همه اوزان، نشان دادند که جودوی استان همچنان قطب اصلی کشور در جودو آقایان و بانوان در ردههای سنی مختلف است.
با اعلام نتایج انفرادی نمایندگان خراسان رضوی، مشخص شد، رضوانه جاویدپور، ملیکا رجبی و نازنینزینب کبیریمقدم، مقام اول را کسب کردهاند.
مهشید ارجمندنیا و زهرا حسنی، مقام دوم و مبینا حسنزاده و یکتا یزدانپناه، مقام سوم را کسب کردهاند.
با این نتایج، تیم خراسان رضوی با اقتدار بر سکوی نخست تیمی المپیاد استعدادهای برتر کشور ایستاد و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.