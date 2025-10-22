پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه سی ام مهر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
سمنان
خیابان طالقانی ۱۲ از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰ صبح
شاهرود:
انتهای خیابان حافظ جنوبی و انتهای شهرک امینیان از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۳۰ بعد از ظهر
گرمسار:
ضلع غرب بلوار کاشانی حدفاصل خیابان فیاض بخش تا خیابان سلمان فارسی و خیابان مسعودنیا از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۴:۰۰ بعد از ظهر