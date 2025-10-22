به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

سمنان

خیابان طالقانی ۱۲ از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰ صبح

شاهرود:

انتهای خیابان حافظ جنوبی و انتهای شهرک امینیان از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۳۰ بعد از ظهر

گرمسار:

ضلع غرب بلوار کاشانی حدفاصل خیابان فیاض بخش تا خیابان سلمان فارسی و خیابان مسعودنیا از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۴:۰۰ بعد از ظهر