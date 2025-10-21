پخش زنده
امروز: -
بیمارستان سیار بنیاد برکت در مدت استقرار در شهرستان عشق آباد ۱۵ هزار و ۵۲۳ خدمت درمانی به مردم این منطقه ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت:از این میزان ۵۲۴ مورد ویزیت پزشک عمومی و متخصص، ۲هزار و ۳۳۵ مورد دندانپزشکی، ۴۰۶ مورد تصویربرداری (رادیولوژی و سونوگرافی)، ۳۲۷ مورد بینایی سنجی و شنوایی سنجی، ۶۳۵ مورد آزمایشگاه، ۱۱۲ مورد عمل جراحی و ۴هزار و ۲۰۰ مورد خدمات داروخانهای بوده است.
گنجی افزود:خدمات بستری موقت، نوار قلب، سرم تراپی، اعزام به بیمارستان معین و اعزام درمانگر سیار از دیگر خدماتی بود که در این مدت ارائه شد.
وی گفت: بیمارستان سیار ۹۲ تختخوابی بنیاد برکت شامل بخشهای جراحی، اتاق عمل و بخشهای بستری و برپایی، آزمایشگاه، دندانپزشکی، بینایی سنجی، داروخانه و... از شانزدهم مهر به مدت ده روز در استادیوم نجات آباد شهرستان عشق آباد به مردم منطقه خدمات رایگان ارائه کرد.