پرتودهی هسته‌ای با فناوری‌های پیشرفته در بیمارستان ولیعصر زنجان، درمان مؤثر و تخصصی بیماری‌ها به ویژه سرطان را ممکن ساخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پرتودهی هسته‌ای به عنوان یکی از فناوری‌های پیشرفته پزشکی، نقش بسزایی در تشخیص و درمان انواع بیماری‌ها به ویژه سرطان دارد.

در بیمارستان ولیعصر زنجان، با بهره‌گیری از دستگاه‌های مدرن پرتو درمانی، بیماران سرطانی به صورت تخصصی و مؤثر درمان می‌شوند؛ تحولی که کیفیت زندگی و امید به بهبود را برای بسیاری از بیماران به ارمغان آورده است.