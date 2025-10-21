پخش زنده
پرتودهی هستهای با فناوریهای پیشرفته در بیمارستان ولیعصر زنجان، درمان مؤثر و تخصصی بیماریها به ویژه سرطان را ممکن ساخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پرتودهی هستهای به عنوان یکی از فناوریهای پیشرفته پزشکی، نقش بسزایی در تشخیص و درمان انواع بیماریها به ویژه سرطان دارد.
در بیمارستان ولیعصر زنجان، با بهرهگیری از دستگاههای مدرن پرتو درمانی، بیماران سرطانی به صورت تخصصی و مؤثر درمان میشوند؛ تحولی که کیفیت زندگی و امید به بهبود را برای بسیاری از بیماران به ارمغان آورده است.