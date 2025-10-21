به گزارش خبرگزاری صدا و سیما منصور فخاران اعلام کرد : روزآمدسازی و ارتقاء گسترده سامانه‌های حمل‌ونقل، منجر به هوشمندسازی خدمات مرکز مدیریت راه‌های کشور شده است که از جمله نتایج آن، راه‌اندازی ۸۰ سامانه جدید و ارتقاء سخت‌افزاری ۱۴۰ دوربین ثبت تخلفات در نیمه اول سال جاری است.

فخاران، با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در حوزه فناوری، تأکید کرد که توسعه، تجهیز و ارتقاء سامانه‌های حمل‌ونقل، گامی اساسی در جهت هوشمندسازی و بهبود کیفیت خدماتی است که مرکز مدیریت راه‌های کشور به هموطنان ارائه می‌دهد.

معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تشریح جزئیات اقدامات انجام‌شده در شش ماهه نخست امسال، به آمار قابل توجهی اشاره کرد و گفت: «در این مدت، ۸۰ سامانه جدید راه‌اندازی شده و ۱۱ سامانه دیگر نیز ارتقاء یافته است. همچنین ۱۴۰ دوربین سامانه‌های ثبت تخلفات عبور و مرور، از نظر سخت‌افزاری روزآمد شده‌اند.»

وی در ادامه، دیگر اقدامات کلیدی در راستای توسعه هوشمندسازی را برشمرد:

نصب و راه‌اندازی ۳۸۰ ردیاب برای ناوگان راهداری

راه‌اندازی ۶۰ دوربین نظارتی سکوها در پایانه شهید رئیسی (برکت)

راه‌اندازی ۵۸ سامانه نظارت تصویری در سطح راه‌های کشور

جایگزینی ۸۸ دستگاه دوربین قدیمی با مدل‌های جدید

این اقدامات گسترده با هدف ایجاد یک شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای امن‌تر، کارآمدتر و هوشمندتر صورت گرفته تا مدیریت ترافیک و ارائه اطلاعات به‌روز به کاربران جاده‌ای تسهیل شود.