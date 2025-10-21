دارو و اقامت زیر ذره بین نظارت
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام از تشدید نظارت بر بازار دارو و خانههای مسافر در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «عباس میرزاد» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام در نشست بررسی وضعیت بازار دارو و کالاهای اساسی استان،با اشاره به ضرورت آغاز نظارتها از مبادی ورودی دارو در گمرک، اظهار داشت: فاکتورهای دارویی باید بهصورت دقیق بررسی شود و داروهای ممنوعه از کشور خارج نشود.
وی افزود: قاچاق دارو و فروش خارج از شبکه از مهمترین دغدغههای استان است که علاوه بر بعد اقتصادی، تبعات اجتماعی و امنیتی نیز دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام ادامه داد: برخی داروها مانند هورمونهای رشد از گرانترین داروها هستند و سود ناشی از قاچاق آنها بالاست، از این رو آموزش و آگاهسازی جامعه در این زمینه ضروری است.
وی با تاکید بر لزوم افزایش نظارت بر حوزه دارو و خدمات درمانی اضافه کرد: گرانفروشی در حوزه ویزیت پزشکان و کرایه حملونقل اتباع نیز باید ساماندهی شود و دستگاههای تخصصی ضمن امکانسنجی دقیق، نیروهای نظارتی خود را مستقر کنند.
میرزاد همچنین از احتمال احتکار در خرید بیرویه محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: حضور دستگاههای امنیتی و انتظامی برای کنترل بازار ضروری است تا از بروز نارضایتی اجتماعی و اخلال در امنیت روانی جامعه جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با اشاره به تامین کالاهای اساسی نظیر برنج، گوشت و روغن در بازار گفت: توزیع این اقلام باید بهصورت مستمر و عادلانه انجام گیرد.
میرزاد به ضرورت ساماندهی خانههای مسافر غیرمجاز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۲۴ خانه مسافر مجاز در شهر ایلام شناسایی شده است که باید با همکاری حوزه میراث فرهنگی، اماکن و گردشگری، نسبت به بازنگری در پروانهها، شناسایی و پلمب اماکن غیرمجاز اقدام شود.
وی تاکید کرد: خانههای مسافر دارای مجوز باید دارای مهر برجسته، اصل پروانه و تابلو مشخص باشند تا اعتماد عمومی مسافران جلب و از فعالیتهای غیرقانونی جلوگیری شود.