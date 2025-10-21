پخش زنده
آب شیرین کن ۷۵ هزار متر مکعبی شهید رئیسعلی دلواری سازمان انرژی اتمی در مراحل ساخت و نصب تجهیزات است تا نیازهای آبی مردم استان بوشهر را تامین کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کارفرمای ساخت آب شیرین کن گفت: ساخت این آب شیرین کن در سال ۱۴۰۰ به سازمان انرژی اتمی واگذار شد تا کمبود آب در استان بوشهر جبران شود.
غلامرضا خوش خلق افزود: تاسیسات آب شیرین کن در دو قسمت خشکی و دریا در حال انجام است که در بخش خشکی ۹۰ و در بخش دریا ۳۰ درصد پیشرفت وجود دارد.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از کار در بخش ساختمان و تجهیزات انجام شده است گفت: پیش بینی ما برای زمان بهره برداری ۱۸ تا ۲۰ ماه دیگر است.
خوش خلق اظهار داشت: قرارداد اولیه این آب شیرین کن ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و در بخش دریا هزار میلیارد تومان بود که با نصب تجهیزات جدید به ۵ تا ۵ و نیم هزار میلیارد تومان میرسد.
وی افزود: اعتبارات این آب شیرین کن از سوی سازمان انرژی اتمی تامین میشودکه امیدوارم از اعتبارات بانکی هم برای سرعت در کار استفاده کنیم.
خوش خلق گفت: در حال حاضر ظرفیت آب شیرین کن برای تولید ۷۵ هزار متر مکعب آب در شبانه روز است که در گام بعدی تا ۱۰۰ هزار متر مکعب هم افزایش پیدا میکند.
وی افزود: در زمان بهره برداری، آب ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر در استان بوشهر از این آب شیرین کن تامین میشود.
برای شیرین سازی آب دریا، مجوزهای لازم زیست محیطی گرفته شده است.