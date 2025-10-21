پخش زنده
در نشست بانوان کارآفرین با معاون زنان وخانواده رئیس جمهور، ظرفیتها و توانمندیهای بانوان در عرصه اقتصادی تشریح و این قشر ازجامعه خواستار برابری فرصتها شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بانوان کار آفرین در این نشست، بسترسازی و باز کردن فضا برای ورود بانوان به عرصه اقتصاد را ضروری دانستند و بر نقش بیشتر زنان در این بخش تاکید کردند.
رفع تبعیض جنسیتی در شبکه اعتبار سنجی، معرفی بانوان موفق و تمدن ساز به نسل جوان یکی دیگر از دغدغههای بانوان کار آفرین در این نشست بود که مطرح و بیان شد.
بانوان کارآفرین در این جلسه چالشها و مطالبات خود را در عرصه تجاری کشور مطرح و همچنین پیشنهادات خود را برای حل مشکلات بیان کردند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان هم در این نشست نرخ مشارکت بانوان را در حوزه اقتصاد نامطلوب دانست و گفت: این نرخ در کشور ۱۴ درصد و نگران کننده است.
امیر کشانی تاکید کرد: دولت برای ورود بانوان به اقتصاد برنامه ریزی کند و جامعه آمادگی زعامت زنان را در جامعه دارد.
استاندار اصفهان هم در این نشست گفت: آمادگی کامل داریم در جلسات ویژه، مشکلات بانوان کارآفرین را بررسی و حل کنیم.
مهدی جمالی نژاد در این نشست قول برگزاری جلسات مشابه را برای پیگیری مطالبات بانوان کارآفرین داد و افزود: در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی هم زمان ویژه را برای حل مشکلات بانوان کارآفرین اختصاص میدهیم.
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور از توجه ویژه دولت به بانوان کارآفرین گفت و افزود: برابری فرصتها برای بانوان اولویت ما است.
زهرا بهروز آذر تصریح کرد: ما از تشکیل کنسرسیوم بانوان و تشکل انجمن کسب و کار خانوادگی استقبال میکنیم و از تمامی ظرفیتهای قانون هفتم پیشرفت برای کمک به بانوان استفاده خواهیم کرد.