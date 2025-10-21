به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تا به حال از خود پرسیده‌اید گوش جغد کجاست؟

گوش‌های جغد شبیه یک گذرگاه مخفی، در کنار چشم‌ها و زیر پر‌هایش پنهان شده‌اند!

این پرنده در شرایط مختلف زیست می‌کند که راسوند در شهرستان شازند (در جنو ب غربی استان و در فاصله ۳۲ کیلومتری غرب اراک) یکی از این مناطق است.

استان مرکزی خاستگاه سوم کشور در حوزه تنوع زیستی است و تاکنون ۳۳۵ گونه جانوری شامل ۵۳ گونه پستاندار، ۲۰۵ گونه پرنده، ۵۴ گونه خزنده، ۲۰ گونه دوزیست، ۱۹ گونه آبزی و هزار و ۳۳۶ گونه گیاهی در آن شناسایی شده است.