گوشهای جغد در کنار چشمهایش قرار دارد اما قابل رویت نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تا به حال از خود پرسیدهاید گوش جغد کجاست؟
گوشهای جغد شبیه یک گذرگاه مخفی، در کنار چشمها و زیر پرهایش پنهان شدهاند!
این پرنده در شرایط مختلف زیست میکند که راسوند در شهرستان شازند (در جنو ب غربی استان و در فاصله ۳۲ کیلومتری غرب اراک) یکی از این مناطق است.
استان مرکزی خاستگاه سوم کشور در حوزه تنوع زیستی است و تاکنون ۳۳۵ گونه جانوری شامل ۵۳ گونه پستاندار، ۲۰۵ گونه پرنده، ۵۴ گونه خزنده، ۲۰ گونه دوزیست، ۱۹ گونه آبزی و هزار و ۳۳۶ گونه گیاهی در آن شناسایی شده است.