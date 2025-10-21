ویلاهای غیرمجاز متعلق به فرزندان یک چهره اقتصادی در زمین کشاورزی جلگه‌ای مازندران تخریب و این عرصه با کاشت ۱۸۰۰ نهال پرتقال به باغ مرکبات تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در اقدامی قضایی، ویلاهای غیرمجاز متعلق به فرزندان یک چهره اقتصادی مشهور که در یک زمین کشاورزی چندین هکتاری در جلگه مازندران احداث شده بود، تخریب و این اراضی با کاشت ۱۸۰۰ نهال پرتقال به باغ مرکبات تبدیل شد.

بررسی‌های قضایی نشان می‌دهد برخی افراد و نهادها با صدور مجوزهای غیرقانونی، زمینه تغییر کاربری این عرصه وسیع کشاورزی و ساخت‌وساز غیرمجاز را فراهم کرده‌اند.

هم‌اکنون پرونده‌ای قضایی برای تمامی متخلفان این طرح، اعم از افراد و نهادهای مختلف، تشکیل شده و رسیدگی به آن در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد.

این زمین که پیش‌تر با تغییر کاربری غیرقانونی به ویلا تبدیل شده بود، هم‌اینک با کاشت ۱۸۰۰ اصله نهال پرتقال، به چرخه تولید کشاورزی بازگشته است.

گزارش از حامد گلی