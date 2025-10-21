به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد قادری‌نیا گفت: با تلاش و پیگیری‌های مدیریت مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، مدیریت حقوقی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اشکذر در مهرماه امسال، سه فقره سند تک برگ مالکیت اراضی بستر رودخانه روستای هامانه به مساحت ۱۴ هزار و ۵۸ متر مربع به منظور تثبیت مالکیت دولت اخذ شد.

وی افزود: با اخذ سند مالکیت هر گونه سوء استفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم رودخانه‌ها منتفی خواهد شد.

قادری‌نیا در پایان خاطر نشان کرد: افرادی که در مجاورت رودخانه‌ها معامله ملکی انجام می‌دهند، حتما پیش از انجام معامله استعلام‌های لازم را از این شرکت اخذ کنند تا در آینده دچار هیچ‌گونه ضرر و زیان نشوند.