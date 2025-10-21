به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،اکبرپور نماینده مردم شهرستان‌های سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح پوشش انهار و انتقال آب با لوله به زمین‌های کشاورزی شهرستان بیضا با هدف استفاده بهینه از منابع آب، رونق تولید و ایجاد اشتغال با تامین اعتبار از محل اعتبارات ملی اجرا می‌شود.

همچنین بانشی سرپرست فرمانداری شهرستان بیضا افزود: با هدف بررسی و حل مشکلات مردم در زمینه‌های کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، از واحد‌های تولیدی شامل مجتمع تولیدی کشت و صنعت ملوسجان، واحد سورتینگ و بسته بندی محصولات کشاورزی کشت‌های گلخانه‌ای در روستای تنگ خیاره، جداول سنتی انتقال آب چشمه حسین آباد به روستای تل بیضا، اجرای طرح ساخت جدول بتنی خط انتقال آب از چشمه حسین آباد به زمین‌های کشاورزی روستای حسین آباد و تپه‌های شهر تاریخی باستانی انشان (روستای ملیان) بازدید شد.

نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: این وزارتخانه با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت از اجرای طرح‌های مختلف کشاورزی مانند ایجاد واحد‌های بسته بندی محصولات کشاورزی، آبخوان، آبخیزداری، طرح پوشش انهار، خطوط انتقال آب با لوله و اجرای طرح‌های نوین آبیاری حمایت می‌کند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.