سرمربی الوحدات: هر سه امتیاز بازی با استقلال را میخواهیم
سرمربی الوحدات اردن پیش از دیدار شاگردانش با استقلال تاکید کرد که تیمش پیروزی را در این بازی میخواهد و سخت تلاش خواهد کرد او و مردانش دست پر به اردن برگردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جمال محمود، سرمربی الوحدات در سخنانی پیش از شروع تمرینهای دوشنبهشب به بازیکنان تیمش گفت: ما تیم الوحدات هستیم و باید به حریف خود، استقلال، نشان دهیم که تیم قابل احترامی هستیم. باید به خودمان نیز احترام بگذاریم. نباید به چیزی جز بازی چهارشنبه فکر کنیم و باید با هدفگرفتن سه امتیاز وارد زمین شویم.
جمال محمود ادامه داد: مردم انتظار دارند آنها را خوشحال کنیم. پیروزی که باید برایش بجنگیم، هدیهای خواهد بود برای محمود شوکت که به دلیل بیماری نتوانست با ما همراه باشد. جو مناسب است و میخواهیم هر بازیکن به اندازه ۱۰ بازیکن تلاش کند. میخواهیم همه را خوشحال کنیم و با سرافرازی به کشور برگردیم. دوره منفی را پشت سر گذاشتهایم و زمان آن فرارسیده است که کار کنیم و جدی باشیم.
او در پایان صحبتهایش اظهار کرد: از امشب باید خود را در جو مسابقه قرار دهیم. همه باید زود بخوابند و دست در دست هم برای چالش آماده شویم. باید ثابت کنیم که ارزشمندیم و آرزوهای بزرگی داریم تا امیدمان برای صعود را زنده نگه داریم.
بازی دو تیم از هفته سوم گروه A لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه ۳۰ مهر در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار خواهد شد.