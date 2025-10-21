پخش زنده
تلفیق خنده، خرد و خلاقیت در برنامه «کتاب فرهنگ» و اهمیت احترام و تکریم انسان تا گشت و گذاری در تاریخ، طنز و شعر و موسیقی در برنامههای امروز رادیو فرهنگ تقدیم مخاطبان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «کتاب فرهنگ» در سهشنبهها با ساختاری تازه و زبانی طنزآمیز، میزبان مخاطبانی است که طنز را نه بهعنوان شوخی، بلکه بهمنزله نگاهی عمیق و حکیمانه به زندگی و ادبیات میدانند.
این برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، ساعت ۲۰ سهشنبهها زنده پخش میشود.
در سهشنبههای طنزآلود کتاب فرهنگ، مهدی فرجاللهی ـ مجری، کارشناس و شاعر طنزپرداز ـ برنامه را با خواندن یک مصرع از شاعران کلاسیک آغاز میکند و از شنوندگان میخواهد مصرع دوم را خودشان بسرایند و برای برنامه ارسال کنند.
این برنامه کاملاً تخصصی و مبتنی بر ادبیات ، فرهنگ و طنز است و گفتوگوهای اصلی، درباره موضوعاتی، چون ظرافتهای طنز سعدی، تفاوت شوخیهای سطحی با طنز عمیق، و مسیر طنزپردازی برای علاقهمندان است.
«کتاب فرهنگ» بیش از پیش به گفتوگوی میان اخلاق ، طنز و ادبیات پرداخته است. اکبر کتابدار، طنزنویس پیشکسوت، در هر قسمت به بررسی یکی از موضوعات بنیادین طنز ایرانی میپردازد: از نازکخیالی سعدی در گلستان تا مسیر طنز اجتماعی و تفاوت میان شوخی و طنازی متعهد میپردازد که این گفتارها ستون اندیشه برنامه را شکل میدهند و یادآورند که طنز، جدیترین چهره اندیشه است.
همراه با دیگر برنامه های رادیو فرهنگ
در روزی که تقویم آن را به نام «کوهنوردی» و «صادرات» مزین کرده است، رادیو فرهنگ سهشنبه خود را با نغمهای از احترام، اندیشه و طنز آغاز میکند؛ روزی که از غبار کوهستان و دل آبادی تا عمق ادبیات و موسیقی ایرانی را در بر میگیرد.
صبح سه شنبه ۲۹ مهرماه در رادیو فرهنگ نغمه آرام «نجوای فرهنگ» شنیده میشود؛ گفتوگویی صمیمی پیرامون هویت ایرانی و مذهبی در گذر زمان، که، چون پلی میان سنت و معاصرت شکل گرفته است.
«اقیانوسی آرام» ساعت ۹:۳۰ نیز ادامه این مسیر، با تمرکز بر سبک زندگی مذهبی و زیست اخلاقی مؤمنانه در دنیای پرهیاهوی امروز است.
ظهرِ رادیو با نبض تولید میتپد؛ در «سرمایهای برای تولید»، ساعت ۱۲:۳۰ صدای تولیدکنندگان و مسئولان اقتصادی در راستای تحقق شعار سال شنیده میشود.
از مسیر این گفتوگوها، مفاهیمی، چون خودکفایی، شوق صادرات و سازوکارهای پیشرفت ملی معنا پیدا میکنند.
در ادامه، گروه تاریخ و اندیشه با محمدرضا حاجحیدری در برنامه «سرزمین من» از ساعت ۱۳ به جغرافیای گردشگری ایران سفر میکند و گوش شنونده را به روایتهای تازهای از ظرفیتهای میراث ملی میسپارد.
کمی بعد، «مستند فرهنگ» از دل گروه تولید و تأمین رادیو برمیخیزد تا دوباره صدای پژوهش و حقیقت را در دو نوبت ساعت ۱۴:۳۰ و ۱۹:۳۰ پخش کند.
اما بخش ادبی با «ققنوس» بال میگشاید.
داریوش مودبیان از لطافت طنز و عمق فلسفی آثار چخوف سخن میگوید و نجمه شبیری، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات، از جستوجوی روایت ایرانی در رمان «بیاسمی» خواهد گفت.
برنامه در بخشهای «جهان داستان» با نگاهی به داستانهای ایرانی و «آن سوی آن» با کارشناسی سعید یوسفنیا و بازخوانی غزلهای حافظ ادامه مییابد، در حالی که لحن آموزنده «برنامک پاسداشت زبان فارسی» روز را به طراوت میکشاند.
در ادامه «ایستگاه ۱۰۶» قطاری از اندیشهها را به راه میاندازد؛ فاطمه ترسا در مقام تهیهکننده، این مسیر شنیدنی را با ترکیبی از روایت و گفتوگو ساعت ۱۷ سامان میدهد. شب، اما از جنس شعر و لبخند است؛ «کتاب فرهنگ» با «سهشنبههای طنز» ساعت ۲۰ آغاز میشود، جایی که مهدی فرجاللهی به عنوان کارشناس مجری به همراه استاد اکبر کتابدار فضایی شاد، اما معنامند میآفریند.
از انجمن شاعران زنده تا بخش مطبوعاتی «جرآید»، از «انجمن شاعران زنده» تا شعر سرایی شنوندگان، شعر و شوخی همصدا میشوند و شنوندگان در تکمیل مصرع طنز، شریک خلاقیت رادیو میشوند.
سپس، «شبهای فرهنگ» به عمق هویت ایرانی در شاهنامه میپردازد. دکتر محمدجعفر محمدزاده، پژوهشگر زبان فارسی و فرهنگ ایران، مؤلفههای ملیت و ایراندوستی را در روایتهای فردوسی میکاود؛ صدایی از ژرفای اسطوره که میان شعر و تاریخ پلی استوار میسازد.
با فرارسیدن ساعت موسیقی یعنی ساعت ۲۲، یلدا احتشامی» در «نیستان» پنجرهای به آواز و نواهای ایرانی میگشاید.
در پنج بخش پیدرپی، وحید طالبی گلپایگانی در بداههنوازی تار، یاد بهمن رجبی در تنبک، گفتوگوی موسیقایی نوشین پاسدار، تحلیل هنری حسین جلالزاده و آموزش آواز غفار ذابح، شبی زنده از طنین ساز ایرانی رقم میخورد.
پایان شب، ساعت ۲۳:۳۰ با «نمایش فرهنگ» تکمیل میشود نمایشی رادیویی با اقتباس از رمان جاودانه «ابله» اثر داستایوفسکی شنونده را در سکوت شب به داستان شاهزاده میشکین میبرد؛ داستانی از معصومیت، نیکسرشتی و چالش اخلاق در جهانی پر از تزویراست؛ و بدینترتیب، رادیو فرهنگ سهشنبهای را میسازد که از سپیدهدم تا نیمهشب، یک موضوع واحد یعنی پایداریِ ادب، اندیشه و احترام در سازوکار زندگی در آن جاری است.