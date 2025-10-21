در دیدار ورزشکاران با رهبر معظم انقلاب؛
اهدای هدیه مقام معظم رهبری به ورزشکار کهگیلویه و بویراحمدی
انگشتر رهبر معظم انقلاب به اسماعیل دژه ورزشکار کهگیلویه وبویراحمدی اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دیروز جمعی از مدال آوران مسابقات جهانی ورزشی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این دیدار سید اسماعیل دژه، ملی پوش کهگیلویه و بویراحمدی تیم فوتسال ناشنوایان کشور که در مسابقات قهرمانی جهان به دلیل شعار علیه اسرائیل از سوی کمیته برگزاری از حضور در بقیه مسابقات کنار گذاشته شده بود انگشتر رهبر معظم انقلاب را از دست معظم له دریافت کرد.
در جریان پنجمین دوره مسابقات فوتسال ناشنوایان قهرمانی جهان، سید اسماعیل دژه بازیکن تیم ملی ایران در مرحله گروهی با حکم محرومیت مواجه شد.
این ملی پوش فوتسال ناشنوای ایران در دیدار تیم ملی ایران برابر اروگوئه حرکتی در واکنش به محکومیت رژیم غاصب صهیونیستی انجام داد که منجر به محرومیتش توسط برگزارکنندگان مسابقات شد.
با اعمال این محرومیت، دژه ۵ دیدار بعدی تیم ملی را از دست داد.