به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دیروز جمعی از مدال آوران مسابقات جهانی ورزشی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.

در این دیدار سید اسماعیل دژه، ملی پوش کهگیلویه و بویراحمدی تیم فوتسال ناشنوایان کشور که در مسابقات قهرمانی جهان به دلیل شعار علیه اسرائیل از سوی کمیته برگزاری از حضور در بقیه مسابقات کنار گذاشته شده بود انگشتر رهبر

معظم

انقلاب را از دست معظم له دریافت کرد.