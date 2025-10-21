به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، سردار موقوفه‌ای فرماندهی انتظامی استان گفت:متهمان دریک نمایندگی سلب امتیاز شده یکی از شرکت‌های خودروساز همچنان فعالیت می‌کردند و در قالب طرح فوق العاده فروش خودرو و همچنین تعویض خودرو از حدود ۲۰۰ نفر از مردم چهارصد میلیاردتومان کلاهبرداری کرده‌اندوی افزود:با دستگیری ۹ نفر از متهمان ۳۰ دستگاه خودرو ازاین نمایندگی سلب امتیازتوقیف و حساب‌های متهمان مسدود شده و پرونده همچنان با دستور مقام قضایی در پلیس آگاهی در دست بررسی است