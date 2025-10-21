پخش زنده
معاون علمی رئیسجمهور پروژه بندر هوشمند را الگویی برای توسعه سایر بنادر کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور، در جریان بازدید از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، بر اهمیت پروژه بندر هوشمند برای ایجاد الگویی موفق برای سایر بنادر کشور تأکید کرد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور، صبح سهشنبه ۲۹ مهرماه، در جریان بازدید از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، با همراهی ارسلان زارع، استاندار بوشهر، پیشرفت پروژه «بندر هوشمند» را مورد بررسی قرار داد.
معاون علمی رییسجمهور، هدف اصلی از حمایت و پیادهسازی این پروژه را تبدیل بندر بوشهر به یک الگوی موفق برای سایر بنادر کشور و سپس تکثیر آن عنوان کرد.
وی بر لزوم هماهنگیهای بین دستگاهی برای موفقیت طرح تاکید کرد و گفت: در هماهنگی بین دستگاهی باید مدیریت واحد صورت بگیرد و همافزایی اتفاق بیفتد تا اقدامات همراستا شود.
افشین در پایان سخنان خود با تأکید بر ماهیت مرحلهای هوشمندسازی، آمادگی کامل معاونت علمی را برای حمایت از این فرآیند با کمک شرکتهای دانشبنیان اعلام کرد.
«هوشمندسازی تردد» نخستین گام هوشمندسازی
مهدی خراسانچی، مدیر برنامه ملی اقتصاد دریامحور معاونت علمی، بندر بوشهر را به دلیل ویژگی «بندر شهر» بودن و انعکاس مستقیم فعالیتهای آن بر فضای شهری، دارای اهمیت ویژهای دانست. وی تنوع خدماتی این بندر را زمینهساز انتخاب آن به عنوان پایلوت هوشمندسازی در کشور معرفی کرد.
وی افزود: از آنجایی که قلب عملیاتی هر بندر، بخش تردد شامل تردد کامیونی، خودرویی، انسانی و کشتی است، سامانه تردد این بندر کلید خورده و با همکاری معاونت علمی در حال تکمیل است.
خراسانچی همچنین اعلام کرد: فاز بعدی توسعه که مربوط به «بندر نگین» است، به موازات با حمایت معاونت علمی، همکاری مشاوران چینی پیشرو در حوزه بندر هوشمند و کنسرسیومی از شرکتهای دانشبنیان در حال پیگیری است.
به گفته این مقام مسئول، اجرای کامل فاز نخست هوشمندسازی (تردد)، پس از یک سال به مرحله بهرهبرداری نهایی خواهد رسید.