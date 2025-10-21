پخش زنده
برگزاری مراسم ۱۳ آبان، روز دانش آموز، در خرمشهر برنامه ریزی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری خرمشهری از نشست برنامه ریزی برای برگزاری پرشور مراسم ۱۳ آبان روز دانش آموز در خرمشهر خبر داد.
آقای سواری گفت: این مراسم امسال به این علت اهمیت دارد که در ماههای گذشته دفاع مقدس ۱۲ روزه را پشت سرگذاشتیم و امسال با کارهای فرهنگی دقیق دانش آموزان این نسل را نسبت به دشمنی استکبار جهانی از انقلاب اسلامی تا امروز بیشتر آگاه خواهیم کرد.
وی خاطر نشان کرد: شعار امسال ۱۳ آبان، متحد و استوار مقابل استکبار است.
رییس اداره تبلیغات اسلامی هم از جزئیات برنامههای امسالِ گرامیداشت روز دانش آموز گفت و افزود: تقارن این سالروز با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تلاقی مقدسی است و باید تبیین شود.
حجت الاسلام عنافچه افزود: مسیر راهپیمایی همانند سالهای گذشته از بلوار ساحلی از کنار پل شهید جهان آرا تا مسجد جامع خرمشهر خواهد بود.
وی تصریح کرد: برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی از برنامههای ویژه امسال است.