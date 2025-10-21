پخش زنده
امروز: -
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان اردبیل، گفت: هفتمین دوره المپیاد درون مدرسهای دانشآموزان با مشارکت ۲۵۰ هزار دانشآموز در طول سال تحصیلی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل لیلا حضرتی، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: این رقابتها همزمان با هفته تربیت بدنی و سلامت در مدارس استان اردبیل آغاز شده و تا اردیبهشت ماه در رشتههای مختلف ادامه خواهد داشت.
وی هدف از برگزاری این رقابتها را ایجاد علاقه و انگیزه بین دانشآموزان و ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی آنها اعلام کرد و افزود: تلاش ما بر این است تا دانشآموزان با مهارتهای اجتماعی و توانمندی جسمی و روحی بیش از گذشته انس گرفته و آشنا شوند.
معاون تربیت بدنی وسلامت آموزش و پرورش استان اردبیل تصریح کرد: در ۱۹ ناحیه و منطقه آموزش و پرورش بیش از ۲۵۰ هزار دانشآموز در این رقابتها حضور پیدا میکنند تا به سلامت خود کمک کرده و در کنار آن، بحث استعدادیابی ورزشی و تقویت روحیه جوانمردی را نیز به جد دنبال خواهیم کرد.
حضرتی از افتتاح ۱۱ پروژه ورزشی نیز در گرامیداشت هفته تربیت بدنی خبر داد و خاطرنشان کرد: مرحله چهارم طرح میدان همدلی با افتتاح این پروژهها آغاز خواهد شد.
معاون تربیت بدنی وسلامت آموزش و پرورش استان اردبیل اضافه کرد: با مشارکت مردم و خیران تعداد پروژههای استان از ۵۳ طرح و پروژههای ورزشی به ۷۶ طرح افزایش یافته است.
حضرتی به اجرای طرح مهارتآموزی ورزشی اشاره کرد و یادآور شد: ۳۲ هزار دانشآموز در رشتههای بسکتبال، والیبال و دوومیدانی مهارت لازم را یاد میگیرند.
وی هدف این طرح را آموزش مهارت پایهای ورزش دانشآموزان از ابتدایی تا مقطع متوسطه اعلام کرد.
معاون تربیت بدنی وسلامت آموزش و پرورش استان اردبیل بیان کرد: با همراهی مسئولان استانی برای تکمیل پنج سالن ۵۰ میلیارد تومان اختصاص یافته و پنج میلیارد تومان نیز برای تجهیز امکانات ورزشی در اختیار نواحی و مناطق آموزش و پرورش قرار گرفته است.
حضرتی ضرورت برگزاری برنامههای ورزش صبحگاهی را در مدارس به عنوان یک الزام در ورود به فضای آموزشی یادآور شد و گفت: این برنامه نیز در تمامی مدارس برگزار شده و سعی ما بر این است تا به ارتقای نشاط، شادابی و سرزندگی نسل آینده به عنوان نسل آیندهساز انقلاب اسلامی توجه جدی داشته باشیم.