علی سلیمانی گفت: از آغاز امسال تا کنون صادرات از ۱۵ گمرک استان بوشهر به ۴۱ کشور انجام شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر بهمناسبت ۲۹ مهر روز صادرات در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما با تبریک این روز به بازرگانان گفت: در بخش صادرات در هفت ماهی که از سال ۱۴۰۴ گذشته، نزدیک به ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش نزدیک به ۶ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار از گمرکهای استان بوشهر به ۴۱ کشور جهان صادر شده است.
علی سلیمانی افزود: بیشتر کالاهای صادراتی از گمرکهای استان شامل محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، سیمان و کلینکر، ماهی و میگو، سنگ گچ و گچ بنایی، سبزی و صیفی تازه بوده است.
او ادامه داد: این کالاها به کشورهای چین، امارات متحده عربی، هند، پاکستان، ترکیه، برزیل، عمان، قطر، بنگلادش و روسیه صادر شدهاند.
سلیمانی همچنین بیان کرد: در هفت ماه گذشته صادرات از گمرکهای استان بوشهر به کشورهای همسایه و نزدیک از جمله کشور امارات متحده عربی، پاکستان، ترکیه، عمان، قطر، روسیه، کویت، عراق، افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، بحرین و عربستان به وزن بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و به ارزش نزدیک به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار انجام شده است.
ناظر گمرکات استان گفت: گمرکهای استان بوشهر با بستههای حمایتی ویژه، در راستای حمایت از فعالان اقتصادی در رویه صادرات، با ارائه خدمترسانی بهصورت شبانهروزی و با هدف روانسازی فرآیندها و افزایش توان صادرکنندگان، حامی فعالان اقتصادی استان خواهد بود.