رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای بروجن از نصب و جانمایی ۵۷ تابلو و علائم ایمنی جدید در محور بروجن – لردگان محدوده روستای دوراهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تقی زاده گفت: این اقدام برای افزایش ایمنی تردد و بهبود دید رانندگان در مسیرهای پرتردد انجام شده است.
وی گفت: ۵۷ تابلو و علائم ایمنی جدید در محور بروجن – لردگان محدوده روستای دوراهان جانمایی و نصب شد.
تقی زده گفت: همزمان با این عملیات، راهداران سختکوش شهرستان بروجن در چند محور مواصلاتی دیگر هم فعالیتهای متعدد راهداری را بهصورت مستمر دنبال میکنند.
تقیزاده گفت: در محور بروجن – فرادنبه، عملیات اصلاح و ترمیم افتادگی شانه با آسفالت گرم آغاز شده و در محور سهراه امام قیس نیز پاکسازی حاشیه راه، منظرهآرایی و اصلاح شیب شیروانی مسیر در حال اجراست.
به گفته رئیس اداره راهداری بروجن، در محور روستای گدارکبک، عملیات ایجاد شانه خاکی و اجرای گارد ریسه انجام شده و در محور بروجن – گندمان نیز پاکسازی خار و خاشاک و نخالههای کنار نیوجرسی و گاردریلها در دستور کار بوده است.
تقیزاده با اشاره به آمادهسازی تجهیزات برای فصل سرما گفت: واحد مکانیکی و آهنگری این اداره با جدیت مشغول تعمیرات و اورهال ماشینآلات سنگین است و همزمان عملیات بارگیری و حمل شن و نمک به راهدارخانه گوشنگلی برای اجرای راهداری زمستانی ادامه دارد.