شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در حکمی حجت الاسلام والمسلمین سید حسین اشرفی را به امامت جمعه شهر مزرعه کتول منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در بخشی از این حکم آمده است: جناب حجت الاسلام والمسلمین سید حسین اشرفی، براساس مصوبه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و با قدردانی از جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی میرعرب رضی امام جمعه سابق، جنابعالی از طرف رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (مدظله العالی) به عنوان امام جمعه مزرعه کتول منصوب میشوید.
لازم به ذکر است آیین تکریم و معارفه روز جمعه ۲ آبان ماه در مراسم نماز عبادی سیاسی جمعه مزرعه کتول برگزار خواهد شد.