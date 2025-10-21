پخش زنده
با توجه به تأکید پلیس بر اخذ معاینه فنی برای خودروها، تمام خودروهای سواری اعم از داخلی و خارجی که سن آنها بیش از ۴ سال باشد ملزم به دریافت معاینه فنی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چند سالی است که گرفتن معاینه فنی خودرو برای دارندگان وسایل نقلیه الزامی شده است. با توجه به تأکیدی که پلیس راهنمایی و رانندگی درباره لزوم اخذ معاینه فنی برای خودروها بر اساس قانون دارد، تمام خودروهای سواری اعم از داخلی و خارجی که سن آنها بیش از ۴ سال باشد ملزم به اخذ معاینه فنی هستند.
درصورتیکه دارندگان خودروهایی که باید معاینه فنی بگیرند، از این امر سرپیچی یا درباره آن کوتاهی کنند، از جانب پلیس راهنمایی و رانندگی اعمال قانون میشوند.
معاینه فنی به فرایند بررسی سلامت خودرو از هر نظر گفته میشود. کارشناسان مراکز معاینه فنی تمام قطعات و اجزای ماشین و نحوه عملکرد آنها را بررسی میکنند و گزارشی مبنی بر سلامت خودرو و کارکرد صحیح آن تهیه کرده و در اختیار راننده قرار میدهند.
دارندگان خودرو باید با داشتن مدارک موردنیاز به این مراکز مراجعه کنند تا برگه معاینه فنی را بگیرند.
لیست مراکز معاینه فنی خوزستان:
نام مرکز معاینه فنی در اهواز: مرکز معاینه فنی فلکه جمهوری
آدرس مرکز معاینه فنی در اهواز: استان خوزستان، اهواز، خیابان ایت الله بهبهانی، فلکه جمهوری، جنب بانک ملت
تلفن مرکز معاینه فنی در اهواز: ۰۹۳۹۳۲۰۳۵۵۵
نام مرکز معاینه فنی در اهواز: مرکز معاینه فنی ایمن سازان
آدرس مرکز معاینه فنی در اهواز: استان خوزستان، اهواز، برومی _ نرسیده به پلیس راه رامهرمز _ جنب پل قطار.
مرکز معاینه فنی ایمن سازان
تلفن مرکز معاینه فنی در اهواز: ۰۶۱۳۴۴۲۷۵۸۲
نام مرکز معاینه فنی در اهواز: مرکز معاینه فنی انقلاب
آدرس مرکز معاینه فنی در اهواز: استان خوزستان، اهواز، خیابان انقلاب، خیابان زینب شمالی، نبش تقاطع
بهاران
تلفن مرکز معاینه فنی در اهواز: ۰۶۱۳۳۷۷۲۸۳۷
نام مرکز معاینه فنی در اهواز: مرکز معاینه فنی زیتون کارگری
آدرس مرکز معاینه فنی در اهواز: استان خوزستان، اهواز، زیتون کارگری، انتهای خیابان علامه، سمت راست، روبه روی کارخانه یخ
تلفن مرکز معاینه فنی در اهواز: -
نام مرکز معاینه فنی در اهواز: مرکز معاینه فنی زرگران
آدرس مرکز معاینه فنی در اهواز: استان خوزستان، اهواز، زرگران، بعد از پل عابر پیاده، پشت نمایندگی
سایپا، دورفی، خیابان شهید فیسی
تلفن مرکز معاینه فنی در اهواز: ۰۹۱۶۸۳۰۸۴۴۳
نام مرکز معاینه فنی در آبادان: مرکز معاینه فنی آبادان
آدرس مرکز معاینه فنی در آبادان: استان خوزستان، آبادان، چهل متری، ایستگاه ۸, بین ذوالفقار ۹۳ و ۹۵
تلفن مرکز معاینه فنی در آبادان: ۰۹۱۶۸۳۳۴۰۵۱
نام مرکز معاینه فنی در خرمشهر: مرکز معاینه فنی خرمشهر
آدرس مرکز معاینه فنی در خرمشهر: استان خوزستان، خرمشهر _ اتوبان ابادان، بلوار علی ابن ابی طالب، روبروی مسجد امام حسین (ع) , پلاک ۳۳
تلفن مرکز معاینه فنی در خرمشهر: ۰۶۱۵۳۵۳۳۶۶۷
نام مرکز معاینه فنی در شوشتر: مرکز معاینه فنی میدان امام حسین
آدرس مرکز معاینه فنی در شوشتر: استان خوزستان، شوشتر، میدان امام حسین، به سمت جاده کشت
و صنعت کارون
تلفن مرکز معاینه فنی در شوشتر:
نام مرکز معاینه فنی در شوشتر: مرکز معاینه فنی میدان امیر کبیر
آدرس مرکز معاینه فنی در شوشتر: استان خوزستان، شوشتر، دروازه، میدان امیرکبیر، نبش خیابان مدرسه
راهنمایی پویش
تلفن مرکز معاینه فنی در شوشتر: ۰۹۱۶۶۲۱۷۳۹۶
نام مرکز معاینه فنی در شوش: مرکز معاینه فنی شوش
آدرس مرکز معاینه فنی در شوش: استان خوزستان، شوش، بلوار دانش، خیابان نهضت
تلفن مرکز معاینه فنی در شوش: ۰۹۱۶۹۴۳۹۱۴۲
نام مرکز معاینه فنی در ماهشهر: مرکز معاینه فنی
آدرس مرکز معاینه فنی در ماهشهر: استان خوزستان، ماهشهر، بلوار آیت الله طالقانی _ بلوار مصلی _ جنب بازار مصلی
تلفن مرکز معاینه فنی در ماهشهر: ۰۶۱۵۲۳۳۱۳۷۱
