به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چند سالی است که گرفتن معاینه فنی خودرو برای دارندگان وسایل نقلیه الزامی شده است. با توجه به تأکیدی که پلیس راهنمایی و رانندگی درباره لزوم اخذ معاینه فنی برای خودرو‌ها بر اساس قانون دارد، تمام خودرو‌های سواری اعم از داخلی و خارجی که سن آنها بیش از ۴ سال باشد ملزم به اخذ معاینه فنی هستند.

درصورتی‌که دارندگان خودرو‌هایی که باید معاینه فنی بگیرند، از این امر سرپیچی یا درباره آن کوتاهی کنند، از جانب پلیس راهنمایی و رانندگی اعمال قانون می‌شوند.

معاینه فنی به فرایند بررسی سلامت خودرو از هر نظر گفته می‌شود. کارشناسان مراکز معاینه فنی تمام قطعات و اجزای ماشین و نحوه عملکرد آنها را بررسی می‌کنند و گزارشی مبنی بر سلامت خودرو و کارکرد صحیح آن تهیه کرده و در اختیار راننده قرار می‌دهند.

دارندگان خودرو باید با داشتن مدارک موردنیاز به این مراکز مراجعه کنند تا برگه معاینه فنی را بگیرند.

لیست مراکز معاینه فنی خوزستان:

نام مرکز معاینه فنی در اهواز: مرکز معاینه فنی فلکه جمهوری

آدرس مرکز معاینه فنی در اهواز: استان خوزستان، اهواز، خیابان ایت الله بهبهانی، فلکه جمهوری، جنب بانک ملت

تلفن مرکز معاینه فنی در اهواز: ۰۹۳۹۳۲۰۳۵۵۵

نام مرکز معاینه فنی در اهواز: مرکز معاینه فنی ایمن سازان

آدرس مرکز معاینه فنی در اهواز: استان خوزستان، اهواز، برومی _ نرسیده به پلیس راه رامهرمز _ جنب پل قطار.

مرکز معاینه فنی ایمن سازان

تلفن مرکز معاینه فنی در اهواز: ۰۶۱۳۴۴۲۷۵۸۲

نام مرکز معاینه فنی در اهواز: مرکز معاینه فنی انقلاب

آدرس مرکز معاینه فنی در اهواز: استان خوزستان، اهواز، خیابان انقلاب، خیابان زینب شمالی، نبش تقاطع

بهاران

تلفن مرکز معاینه فنی در اهواز: ۰۶۱۳۳۷۷۲۸۳۷

نام مرکز معاینه فنی در اهواز: مرکز معاینه فنی زیتون کارگری

آدرس مرکز معاینه فنی در اهواز: استان خوزستان، اهواز، زیتون کارگری، انتهای خیابان علامه، سمت راست، روبه روی کارخانه یخ

تلفن مرکز معاینه فنی در اهواز: -

نام مرکز معاینه فنی در اهواز: مرکز معاینه فنی زرگران

آدرس مرکز معاینه فنی در اهواز: استان خوزستان، اهواز، زرگران، بعد از پل عابر پیاده، پشت نمایندگی

سایپا، دورفی، خیابان شهید فیسی

تلفن مرکز معاینه فنی در اهواز: ۰۹۱۶۸۳۰۸۴۴۳

نام مرکز معاینه فنی در آبادان: مرکز معاینه فنی آبادان

آدرس مرکز معاینه فنی در آبادان: استان خوزستان، آبادان، چهل متری، ایستگاه ۸, بین ذوالفقار ۹۳ و ۹۵

تلفن مرکز معاینه فنی در آبادان: ۰۹۱۶۸۳۳۴۰۵۱

نام مرکز معاینه فنی در خرمشهر: مرکز معاینه فنی خرمشهر

آدرس مرکز معاینه فنی در خرمشهر: استان خوزستان، خرمشهر _ اتوبان ابادان، بلوار علی ابن ابی طالب، روبروی مسجد امام حسین (ع) , پلاک ۳۳

تلفن مرکز معاینه فنی در خرمشهر: ۰۶۱۵۳۵۳۳۶۶۷

نام مرکز معاینه فنی در شوشتر: مرکز معاینه فنی میدان امام حسین

آدرس مرکز معاینه فنی در شوشتر: استان خوزستان، شوشتر، میدان امام حسین، به سمت جاده کشت

و صنعت کارون

تلفن مرکز معاینه فنی در شوشتر:

نام مرکز معاینه فنی در شوشتر: مرکز معاینه فنی میدان امیر کبیر

آدرس مرکز معاینه فنی در شوشتر: استان خوزستان، شوشتر، دروازه، میدان امیرکبیر، نبش خیابان مدرسه

راهنمایی پویش

تلفن مرکز معاینه فنی در شوشتر: ۰۹۱۶۶۲۱۷۳۹۶

نام مرکز معاینه فنی در شوش: مرکز معاینه فنی شوش

آدرس مرکز معاینه فنی در شوش: استان خوزستان، شوش، بلوار دانش، خیابان نهضت

تلفن مرکز معاینه فنی در شوش: ۰۹۱۶۹۴۳۹۱۴۲

نام مرکز معاینه فنی در ماهشهر: مرکز معاینه فنی

آدرس مرکز معاینه فنی در ماهشهر: استان خوزستان، ماهشهر، بلوار آیت الله طالقانی _ بلوار مصلی _ جنب بازار مصلی

تلفن مرکز معاینه فنی در ماهشهر: ۰۶۱۵۲۳۳۱۳۷۱

آدرس و تلفن مراکز معاینه فنی در خوزستان