



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدمهدی عبداللهی، مدیرکل راه و شهرسازی فارس در مراسم افتتاح پروژه ۱۶۰ واحدی «نخلستان» در شهرستان جهرم از پیشرفت چشمگیر طرح نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و گفت: هم‌اکنون بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در حال اجراست و تحقق اهداف آن نیازمند همکاری مؤثر بانک‌ها، شهرداری‌ها و نهاد‌های خدمات‌رسان است.

او با اشاره به ویژگی‌های پروژه نخلستان جهرم، اظهار داشت: این مجموعه با رعایت کامل ضوابط ملی ساختمان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین احداث شده و تمامی مراحل اجرایی از جمله طراحی نورگیری، محوطه‌سازی، فضای سبز، دیوارکشی و نصب انشعابات به‌طور کامل انجام شده است.

عبداللهی درباره نحوه تأمین مالی این پروژه افزود: سهم آورده متقاضیان بین ۹۵۰ میلیون تا یک میلیارد تومان بوده و برای هر واحد نیز ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با تأکید بر اهمیت اتصال سریع پروژه‌ها به نظام بانکی، گفت: هدف اصلی وزارتخانه، تسهیل فرآیند تأمین مالی برای تحویل به‌موقع واحد‌های مسکونی به متقاضیان است.

پروژه نخلستان جهرم در زمینی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع احداث شده و شامل ۱۶۰ واحد دوخوابه است که به متقاضیان واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن تحویل داده می‌شود.