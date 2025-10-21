نهضت ملی مسکن فارس از مرز ۹۰ هزار واحد گذشت
مدیرکل راه و شهرسازی فارس از اجرای بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدمهدی عبداللهی، مدیرکل راه و شهرسازی فارس در مراسم افتتاح پروژه ۱۶۰ واحدی «نخلستان» در شهرستان جهرم از پیشرفت چشمگیر طرح نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و گفت: هماکنون بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در حال اجراست و تحقق اهداف آن نیازمند همکاری مؤثر بانکها، شهرداریها و نهادهای خدماترسان است.
او با اشاره به ویژگیهای پروژه نخلستان جهرم، اظهار داشت: این مجموعه با رعایت کامل ضوابط ملی ساختمان و بهرهگیری از فناوریهای نوین احداث شده و تمامی مراحل اجرایی از جمله طراحی نورگیری، محوطهسازی، فضای سبز، دیوارکشی و نصب انشعابات بهطور کامل انجام شده است.
عبداللهی درباره نحوه تأمین مالی این پروژه افزود: سهم آورده متقاضیان بین ۹۵۰ میلیون تا یک میلیارد تومان بوده و برای هر واحد نیز ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است.
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با تأکید بر اهمیت اتصال سریع پروژهها به نظام بانکی، گفت: هدف اصلی وزارتخانه، تسهیل فرآیند تأمین مالی برای تحویل بهموقع واحدهای مسکونی به متقاضیان است.
پروژه نخلستان جهرم در زمینی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع احداث شده و شامل ۱۶۰ واحد دوخوابه است که به متقاضیان واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن تحویل داده میشود.