به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسئول اردو‌های جهادی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این اردو با هدف محرومیت‌زدایی، ارائه خدمات توان‌بخشی رایگان و افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت برگزار می‌شود.

محمدحسین زنده‌دل اظهار کرد: این اردوی جهادی از ابتدای آبان‌ماه آغاز و هر دو هفته یک‌بار تا پایان نیم‌سال آموزشی برگزار می‌شود و در آن، تیم‌های جهادی دانشگاه، خدمات رایگان توان‌بخشی به ساکنان مناطق محروم ارائه می‌دهند.

وی افزود: در این اردو خدمات متنوعی از جمله بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و طب فیزیکی به صورت رایگان برای مراجعه‌کنندگان ارائه می‌شود؛ همچنین عینک‌های رایگان با ارزش تقریبی ۵۰ میلیون تومان در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد.

زنده‌دل ارزش کل خدمات توان‌بخشی این اردو را بیش از ۲۰۰ میلیون تومان برآورد کرد و با اشاره به مشارکت نیرو‌های داوطلب، گفت: این اردو‌ها با حضور ۵۰ نیروی جهادگر بسیجی از میان دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه در روستا‌های واقع در جاده کلات مشهد برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی و حمایت نهاد‌های دانشگاهی تاکید کرد: هزینه‌های برگزاری اردو‌های جهادی با حمایت خیّران سلامت و دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأمین می‌شود.

مسئول اردو‌های جهادی دانشگاه اعلام کرد: علاوه بر اردو‌های توان‌بخشی، اردو‌های ترکیبی درمانی، بهداشتی، دارویی و دندان‌پزشکی نیز در برنامه آتی بسیج جامعه پزشکی پیش‌بینی شده است که پس از نهایی شدن ساختار اجرایی، به مرحله اجرا درخواهد آمد.