رقابت‌های ژیمناستیک هنری لیگ بانوان باشگاه‌های کشور با حضور ۲۰۴ ژیمناست در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در پایان این دوره از رقابت‌ها ژیمناستیک کاران کردستانی موفق به کسب دو مدال ارزشمند نقره و برنز شدند.

در نتایج بخش پرش خرک رده سنی جوانان «پرنیا شریعتی» دختر شایسته کردستانی توانست عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره را بدست آورد.

همچنین کارین کمانگر دیگر نماینده استان کردستان در رده سنی نوجوانان با ایستادن بر سکوی سوم به مدال برنز دست پیدا کرد.