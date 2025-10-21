پخش زنده
رقابتهای ژیمناستیک هنری لیگ بانوان باشگاههای کشور با حضور ۲۰۴ ژیمناست در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در پایان این دوره از رقابتها ژیمناستیک کاران کردستانی موفق به کسب دو مدال ارزشمند نقره و برنز شدند.
در نتایج بخش پرش خرک رده سنی جوانان «پرنیا شریعتی» دختر شایسته کردستانی توانست عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره را بدست آورد.
همچنین کارین کمانگر دیگر نماینده استان کردستان در رده سنی نوجوانان با ایستادن بر سکوی سوم به مدال برنز دست پیدا کرد.