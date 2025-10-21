پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران از کشف و جمعآوری بیش از ۱۵۰۰ عدد مکمل سوخت غیرمجاز در یکی از جایگاههای سوخت خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «فریدون یاسمی»، از کشف مقادیر قابل توجهی مکمل سوخت غیرقانونی در یکی از جایگاههای عرضه سوخت در سطح پایتخت خبر داد.
وی با بیان اینکه در بازرسیهای دورهای کارشناسان شرکت پخش، بیش از ۱۵۰۰ عدد مکمل غیرمجاز شناسایی و جمعآوری شد، افزود: فروش اینگونه مواد بدون مجوز، نهتنها خلاف مقررات است بلکه میتواند به موتور خودروها و محیط زیست آسیب برساند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران بیان کرد: برخورد با عرضهکنندگان و توزیعکنندگان مکملهای غیرقانونی در جایگاهها، نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی کشور است.
گزارش از جاسم ثمری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما