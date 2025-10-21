به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه الجزیره؛ پارلمان ژاپن خانم سانائه تاکاایچی را به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب کرد. این اولین زنی است که در ژاپن به این سمت منصوب می شود.

امروز (سه شنبه) همچنین دولت جدید ژاپن معرفی می‌شود. خبرگزاری کیودو نیز گزارش کرد که دولت ژاپن به رهبری ایشیبا استعفا کرد.

خانم تاکاایچی با مسائل زیادی از جمله متحد کردن حزب حاکم روبه روست که در چند سال گذشته با یکسری رسوایی‌ها و درگیری داخلی دست و پنجه نرم می‌کند.

وی همچنین باید با اقتصاد رو به افول، معضلات مسکن، تورم و دستمزد‌های کم در ژاپن مقابله کند.

تاکاایچی که از شاگردان «شینزو آبه»، رهبر فقید ژاپن است، قول داده که دیدگاه اقتصادی آبه معروف به «آبه‌نومیکس» را که شامل هزینه‌های مالی بالا و وام‌های ارزان است، بازگرداند. تاکاایچی به عنوان سیاستمدار کهنه‌کار حزب لیبرال دموکرات، در مورد امنیت موضع تندی دارد و قصد دارد قانون اساسی صلح‌طلب ژاپن را اصلاح کند.

سانائه تاکاایچی (Takaichi Sanae, زادهٔ ۷ مارس ۱۹۶۱) ۶۴ ساله سیاستمدار ژاپنی است که از اکتبر ۲۰۲۵ به عنوان رئیس حزب لیبرال دموکرات ژاپن فعالیت می‌کند. او از سال ۱۹۹۳ به عنوان عضو مجلس نمایندگان ژاپن حضور دارد و در طول دوران نخست‌وزیری شینزو آبه و فومیو کیشیدا چندین سمت وزارتی بر عهده داشته است.