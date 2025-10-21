پخش زنده
با هدف تربیت نیروی انسانی خلاق و آیندهنگر، نخستین کنسرسیوم ملی توانمندسازی مدیران و معلمان مدارس غیردولتی کشور آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین کنسرسیوم توانمندسازی مدیران و معلمان مدارس غیردولتی کشور با هدف تربیت نیروی انسانی خلاق، حرفهای و آیندهنگر و با حضور جمعی از مسئولان و پیشکسوتان آموزش و پرورش افتتاح شد.
این کنسرسیوم که نخستین نهاد رسمی و ثبتشده آموزشی از نوع خود در کشور است، با همکاری مجموعهای از مؤسسات آموزشی، پژوهشی و مهارتی خلاق و دانشبنیان و با حمایت وزارت آموزشوپرورش و شورای مؤسسان مدارس غیردولتی تشکیل شده است.
هدف از ایجاد این مجموعه، **ارتقای کمی و کیفی سرمایه انسانی آموزش کشور** و ایجاد پیوند میان نظامهای آموزشی و مهارتی با نیازهای فناوریهای فرهنگی، نرم و زیستبوم شرکتهای خلاق و دانشبنیان عنوان شد.
در مراسم افتتاح این کنسرسیوم که با حضور چهرههای برجسته نظام تعلیم و تربیت بوده است، بر ضرورت تحول در نظام تربیت معلم و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در آموزش تأکید شد.
کنسرسیوم توانمندسازی با طراحی مدل آموزشی مبتنی بر توسعه شایستگیهای فردی و حرفهای معلمان استفاده از فناوریهای نوین یادگیری، آموزش پروژهمحور و ارزیابی دیجیتال، گامی در جهت تربیت معلمان پژوهشگر و نوآور برداشته است.
از ویژگیهای متمایز این طرح، میتوان به ایجاد نظام پشتیبانی و مشاوره شغلی برای معلمان پس از پایان دورهها اشاره کرد که با همکاری انجمنهای کاریابی و آموزشگاههای فنیوحرفهای اجرا میشود تا مسیر اشتغال پایدار و رشد حرفهای آنان تضمین شود.
شورای مؤسسان مدارس غیردولتی شهر تهران بهعنوان بازوی حمایتی و سهامدار اصلی کنسرسیوم، مسئولیت توسعه بازار، ترویج الگو در سایر استانها و پشتیبانی حقوقی از این طرح ملی را بر عهده دارد.
کنسرسیوم توانمندسازی مدیران و معلمان مدارس غیردولتی با محوریت سه ارزش «علم، مهارت و اخلاق حرفهای» الگویی نوین برای همکاری نظاممند میان بخش خصوصی و دولت در حوزه تربیت نیروی انسانی آموزشوپرورش ارائه میدهد.
مجید تهرانیان، رئیس هیئت مدیره کنسرسیوم توانمندسازی مدیران و معلمان مدارس غیردولتی، در مراسم افتتاح نخستین کنسرسیوم آموزشی کشور گفت: کنسرسیوم سه ماه است فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و با بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان و ابزارهای فناورانه مانند دستیارهای صوتی و هوش مصنوعی، امکان بهروزرسانی مهارتها و ارزیابی دقیق دانشآموزان برای معلمان فراهم شده است. ما با مشارکت سازمان فنی و حرفهای و حمایت معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی، تلاش میکنیم خدمات گسترده و منسجمی به جامعه فرهنگیان ارائه دهیم.
وی افزود: توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه تعلیم و تربیت امروز یک ضرورت حیاتی است. آموزش دیگر با روشهای تکراری پیش نمیرود و علم و فناوری به ما اجازه میدهد که آموزش را برای هر معلم شخصیسازی کنیم.
تهرانیان ادامه داد: در این کنسرسیوم، با استخراج شرایط معلمان در قالب پرسونا، برنامههای آموزشی متناسب با روحیات، شخصیت، مقطع تدریس و حتی موقعیت جغرافیایی آنها ارائه میشود. هدف ما این است که معلمان بتوانند با در نظر گرفتن سبکهای یادگیری متفاوت دانشآموزان در کلاس، آموزش مؤثرتری داشته باشند.