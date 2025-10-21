سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور درباره حواشی ایجادشده پیرامون مصاحبه اخیر یکی از دبیران استانی این ستاد توضیحاتی ارائه کرد و گفت: موضع رسمی ستاد تنها از طریق سخنگوی ستاد اعلام می‌شود.

محمدحسین طاهری آکردی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: برخی منتقدان بدون مطالعه دقیق مصاحبه، به برداشت رسانه‌های بیگانه استناد کرده‌اند.

وی افزود: در مصاحبه اخیر، دو موضوع مطرح شده بود؛ یکی درباره وجود اتاق وضعیت و دیگری آموزش نیروها؛ اما متأسفانه این دو مسئله به اشتباه به هم ارتباط داده شده است.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: تشکیل اتاق وضعیت، امری طبیعی و مثبت در هر دستگاهی است که مأموریت قانونی دارد؛ برای بررسی طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی لازم است چنین ساختاری وجود داشته باشد. این موضوع تنها مربوط به حوزه حجاب نیست و در زمینه‌هایی مانند کنترل گرانی و سایر مسائل اجتماعی نیز اتاق وضعیت وجود دارد.

طاهری آکردی درباره موضوع آموزش نیرو‌ها افزود: آموزش ۸۰ هزار نفر که مطرح شده، مربوط به آموزش‌های عمومی و فرهنگی ستاد است که در طول دو تا سه دهه گذشته برای اقشار مختلف از جمله اصناف، دانشگاهیان، طلاب، فرهنگیان و مردم عادی برگزار شده است. این اقدام بر اساس بند‌های ۷ و ۸ ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این آموزش‌ها جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد و هدف آن تربیت کنشگران اجتماعی در عرصه‌های گوناگون است، نه جذب نیرو یا پرداخت حقوق به افراد. هیچ عملیات خاص یا برنامه اجرایی طراحی‌شده‌ای وجود ندارد.

طاهری آکردی تأکید کرد: موضع رسمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تنها از طریق سخنگوی ستاد اعلام می‌شود. هرچند دبیران، کارمندان و تشکل‌های مردمی مرتبط با ستاد فعال هستند، اما موضع رسمی صرفاً توسط سخنگو بیان می‌شود.