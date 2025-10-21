پخش زنده
امروز: -
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از بازگشایی موزه حوضخانه «تالار مناسبات دول خارجه در عهد قاجار» بهعنوان هفتمین موزه فعال این مجموعه از ابتدای آبان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما افرین امامی عنوان کرد: پس از تعطیلی موقت موزههای کشور در پی شرایط پیشآمده در خردادماه سال جاری، موزه حوضخانه از اول آبانماه فعالیت مجدد خود را آغاز میکند. این موزه هفتمین موزه از پانزده موزه و سالن نمایش فعال در مجموعه کاخ گلستان است.
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان با اشاره به تغییر محتوای این موزه در ماههای گذشته افزود: موزه حوضخانه تا زمستان سال ۱۴۰۳ شامل تابلوهایی بود که تصاویر پادشاهان کشورهای مختلف را نمایش میداد و این آثار بهعنوان هدایایی از سوی حاکمان سایر کشورها به پادشاهان قاجار اهدا شده بودند و از زمستان گذشته و بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، برای غنیتر کردن محتوای موزهها و ایجاد زمینه روایتگری تاریخی، مجموعهای از آثار و اشیای مرتبط با روابط ایران و سایر کشورها به این موزه افزوده شد و محتوای آن با عنوان «تالار مناسبات دول خارجه در عهد قاجار» ادامه فعالیت داد.
او با اشاره به تغییرات تازه در نمایش آثار اظهار کرد: در چیدمان جدید، آثار شاخصی نیز به این مجموعه اضافه میشود تا بازدیدکنندگان با ترکیبی متنوعتر از تابلوها، اشیا و اسناد تاریخی روبهرو شوند که هر یک بخشی از مناسبات سیاسی و فرهنگی ایران در دوره قاجار را روایت میکند. از جمله شاخصترین آثار موزه، عهدنامه فینکناشتاین است که در سال ۱۲۲۲ هجری قمری میان فتحعلیشاه قاجار و ناپلئون بناپارت امضا شد.
امامی همچنین از برنامه بازگشایی سایر موزههای کاخ گلستان خبر داد و گفت: بر اساس تقویم تدوین شده، سایر موزهها تا پایان دیماه بازگشایی خواهند شد و در معرض بازدید عموم قرار میگیرند.
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در پایان یادآور شد: در حال حاضر، بازدید از مجموعه کاخ گلستان و تهیه بلیت از سه ورودی مختلف امکانپذیر است و علاقهمندان میتوانند علاوه بر بازدید از محوطه تاریخی شامل باغ ایرانی و عمارت خلوت کریمخانی، از هفت موزه فعال این مجموعه ارزشمند نیز دیدن کنند.