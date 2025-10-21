فعال قرآنی استان مرکزی موفق شد رتبه پنجم رشته دعاخوانی چهلو هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن را کسب کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جلسه مدیریت بحران خنداب طرح عملیاتی اسکان اضطراری ویژه دهیاران برگزار و مقرر شد، دهیاران بهعنوان مدیران اجرایی روستاها آمادگی کامل را برای رفع موانع و مشکلات بحران داشته باشند.
-------
رضا کاکاوند از فعالان قرآنی استان مرکزی در چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن که به میزبانی شهر سنندج برگزار شد، توانست رتبه پنجم رشته دعاخوانی برادران را کسب کند.
-------
در جلسه تنظیم بازار آشتیان آخرین وضعیت بازار، میزان انبار کالاهای اساسی، کنترل عرضه و تقاضا، بررسی و بر برخورد با گرانفروشی، کمفروشی و احتکار تاکید شد.
--------
زمین چمن مصنوعی روستای «غینرجه» از توابع بخش مرکزی شهرستان خنداب به بهرهبرداری رسید.