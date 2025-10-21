به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جلسه مدیریت بحران خنداب طرح عملیاتی اسکان اضطراری ویژه دهیاران برگزار و مقرر شد، دهیاران به‌عنوان مدیران اجرایی روستا‌ها آمادگی کامل را برای رفع موانع و مشکلات بحران داشته باشند.

-------

رضا کاکاوند از فعالان قرآنی استان مرکزی در چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن که به میزبانی شهر سنندج برگزار شد، توانست رتبه پنجم رشته دعاخوانی برادران را کسب کند.

-------

در جلسه تنظیم بازار آشتیان آخرین وضعیت بازار، میزان انبار کالا‌های اساسی، کنترل عرضه و تقاضا، بررسی و بر برخورد با گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار تاکید شد.

--------

زمین چمن مصنوعی روستای «غینرجه» از توابع بخش مرکزی شهرستان خنداب به بهره‌برداری رسید.