قاسم صرافان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در پی حوادث اخیر منطقه و بحث‌های مطرح شده درباره نقش هنر و رسانه در بیداری جهانی، تحلیلگران فرهنگی معتقدند که با وجود ظرفیت‌های بالای ادبیات فارسی، آثار تولیدی در حوزه مقاومت، به‌ویژه پیرامون «طوفان الاقصی»، در برقراری ارتباط مؤثر با جامعه جهانی با چالش‌های جدی مواجه است.

وی افزود: در حالی که در حوزه‌هایی مانند گرافیک و سینما، به دلیل زبان مشترک تصویر، برقراری ارتباط جهانی آسان‌تر است، حوزه شعر و موسیقی با دو مشکل اساسی ضعف در نگاه راهبردی و مسئله کیفی در شعر روبروست.

این شاعر برجسته کشورمان درباره ضعف در نگاه راهبردی گفت: فقدان یک نقشه راه کلان از سوی متولیان فرهنگی برای مدیریت موج‌های هنری و حمایت از آثار با هدف جهانی سبب می‌شود که تولیدات هنری به‌جای برنامه‌ریزی برای تأثیرگذاری بلندمدت و بین‌المللی، اغلب به صورت خودجوش و فاقد مسیر نشر جهانی باشند.

صرافان با اشاره به مسئله کیفی در شعر، ادامه داد: فعالیت‌های کمی شاعران در وقایعی مانند طوفان الاقصی قابل قبول است، اما ضعف اصلی در جنبه کیفی و قابلیت ترجمه‌پذیری آثار مشاهده می‌شود. در شعر کلاسیک، تمرکز بر صنایع ادبی زبان فارسی اغلب، آن را از داشتن تصویر جهان‌شمول که برای ترجمه و فهم جهانی لازم است، دور می‌کند.

این تحلیلگر فرهنگی گفت: به دلیل نداشتن قیود وزنی و قافیه، شعر سپید بستر مناسب‌تری برای تولید مفاهیم جهان‌فهم است. نیاز به ایجاد یک جنبش قوی‌تر و هدفمندتر با رویکرد پرورش (و نه صرفاً آموزش) در میان شاعران وجود دارد تا با تولید مداوم و ارزیابی بازخورد ترجمه‌ها، به معیار جهانی دست یابند.

لزوم تبدیل شعر به موسیقی برای افزایش نفوذ بین‌المللی

وی با اشاره به اولویت‌دهی به ترانه‌سرایی حرفه‌ای، افزود: برخلاف دیدگاه سنتی که شعر پس از سروده شدن برای موسیقی انتخاب شود، تأکید بر این است که برای افزایش تأثیرگذاری در نسل جوان و در ضرب‌آهنگ پرشتاب زندگی امروز، باید از ابتدا شعر با هدف تبدیل شدن به موسیقی سروده شود. این کار نیازمند رعایت معیارهای حرفه‌ای ترانه‌سرایی است که با جنس صدا و لحن خواننده هماهنگ باشد و به احتمال موفقیت اثر در دنیای مقاومت کمک می‌کند.

صرافان ادامه داد: این تحلیل‌ها همچنین به ضعف در پوشش دادن ذائقه‌های مختلف مخاطبان اشاره دارد. به عنوان مثال، در حالی که موسیقی‌هایی مانند «رپ» سال‌هاست که در میان طیفی از جوانان جای باز کرده‌اند، متولیان فرهنگی در هدایت و استفاده هدفمند از این قالب‌ها برای ارائه حرف‌های درست کم‌کاری کرده‌اند.

این تحلیلگر فرهنگی گفت: در داخل کشور آثاری در حوزه سرود و موسیقی مقاومت تولید شده‌اند که بازخوردهای خوبی میان مخاطبان فارسی‌زبان و جهان اسلام داشته‌اند، مانند دو اثر «القدس لنا» یک و دو، با صدای «مُجال»، یا قطعه «صُمود» که با صدای «حامد زمانی» تولید و منتشر شده است.