معاون طرح و توسعه شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد از لایروبی و رسوب برداری بیش از ۲۹۰ هزار متر مکعب رسوبات از مخزن بند‌های تغذیه مصنوعی استان یزد در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، افشین عالمی گفت: در شش ماهه نخست سالجاری لایروبی و رسوب برداری بند‌های تغذیه مصنوعی عباس آباد مهریز، بهادران ۱، بهادران ۲ و بند تغدیه مصنوعی و سیل بند شماره ۳ دم هفت اردکان با حجم بیش از ۲۹۰ هزار متر مکعب به پایان رسیده است.

وی افزود: این عملیات لایروبی با هزینه بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان صورت گرفته است.

عالمی هدف از اجرای لایروبی بند‌های تغذیه مصنوعی را افزایش حجم مخزن به منظور کنترل سیلاب و افزایش نفوذ آب و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی دانست.

معاون طرح و توسعه شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد در پایان ابراز کرد: عملیات لایروبی و مرمت و نگهداری سایر بند‌های استان در ادامه سال در دستور کار قرار دارد.