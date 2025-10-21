مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران در سفر به شهرستان‌های عباس آباد مشکلات جامعه معزز ایثارگری را از نزدیک مورد پیگیری و رسیدگی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران در حاشیه سفر به شهرستان عباس‌آباد گفت: رویکرد بنیاد شهید همواره رویکردی اخلاق‌مدارانه، متواضعانه و در جهت حفظ حرمت و شعور جامعه ایثارگری بوده است.

سعید کهنسال ضمن قدردانی از تلاش و حمایت مسئولان دستگاه‌های اجرایی بویژه فرماندار شهرستان عباس‌آباد از برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران و با اشاره به برگزاری دیدار‌های عمومی در شهرستان‌ها به دلیل بُعد مسافت از مرکز استان، افزود: امروز با هدف بررسی میدانی مسائل و مشکلات ایثارگران در این شهرستان حاضر شدیم تا بتوانیم از نزدیک روند خدمت‌رسانی را ارزیابی وتصمیم‌گیری کنیم.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های شهرستان‌ها گفت:در بحث‌هایی مانند واگذاری زمین و اشتغال، حل مسئله باید در بستر شهرستان و با همراهی مسئولان محلی انجام گیرد؛ که با تعامل خوب فرماندار محمود اباد در حوزه ایثارگری مقرر شد در حوزه واگذاری زمین اقدامات مشترکی با همکاری اداره کل راه و شهرسازی انجام شود.

کهنسال همچنین خاطرنشان کرد:در حوزه اشتغال نیز با توجه به مزیت‌ها و ظرفیت‌های شهرستان، می‌توان افراد دارای تحصیلات و مهارت‌های متناسب را برای ورود به بازار کار حمایت کرد، این همکاری‌های محلی می‌تواند مسیر خدمات‌رسانی به ایثارگران را هموارتر کند.

وی در پایان تأکید کرد: بازدید‌های میدانی و بررسی مسائل از نزدیک، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر و حل سریع‌تر مشکلات را فراهم می‌کند. همچنین مقرر شده دیدار‌هایی در منازل خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، و نیز مراکز درمانی برای پیگیری امور درمانی ایثارگران نیز انجام شود.