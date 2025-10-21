پخش زنده
امروز: -
معاون فنی و نظارت بر راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی اعلام کرد: امسال با صرف اعتباری بیش از پنج هزار میلیارد ریال، عملیات زیرسازی و آسفالت ۲۵۰ کیلومتر از راههای روستایی استان به اجرا درآمده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، منصور نصرتی افزود: در قالب این طرحها، بیش از ۱۵۷.۶۵ کیلومتر عملیات زیرسازی در محورهای روستایی انجام و ۶۵ دستگاه ابنیه فنی با دهنه کمتر از هشت متر در مسیرهای مختلف احداث شده است.
معاون فنی و نظارت بر راههای روستایی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت، بیش از ۹۳ کیلومتر از راههای روستایی استان آسفالت شده که در نتیجه آن، ۱۱۲ روستا با مجموع سههزار و ۸۳۵ خانوار از مزایای این پروژهها بهرهمند شدهاند.
وی گفت: از جمله پروژههای شاخص امسال میتوان به عملیات زیرسازی و آسفالت محور زیوه به ممکان در شهرستان ارومیه به طول چهار کیلومتر، محور شاهگَلن به مزرعه به طول ۳.۹ کیلومتر و محور علیآباد به طول سه کیلومتر در شهرستان چالدران، محورهای روستایی کاپوت (۴.۰۵ کیلومتر) و قرهآغاج (۵.۵ کیلومتر) در شهرستان خوی، محورهای ورچک، دولکان، بناوه، دیناران به طول هشت کیلومتر در شهرستان سردشت اشاره کرد.
نصرتی ادامه داد: همچنین محورهای روستایی کاپوت (۴.۰۵ کیلومتر) و قرهآغاج (۵.۵ کیلومتر) در شهرستان خوی و محورهای ورچک، دولکان، بناوه و دیناران به طول هشت کیلومتر در شهرستان سردشت از دیگر پروژههای مهم در سال جاری بودهاند.
وی با بیان اینکه برنامههای توسعه راههای روستایی در نیمه دوم سال نیز با جدیت دنبال میشود، افزود: اجرای ۵۲ کیلومتر دیگر از محورهای روستایی با اعتباری بیش از دو هزار و ۳۵۸ میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد تا دسترسی روستاییان به مراکز خدماتی و اقتصادی بهبود یابد.