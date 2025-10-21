رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال گفت: دو بهله پرنده شکاری از گونه‌های عقاب و دلیجه که به دلیل مصدومیت قادر به پرواز نبودند ، پس از تیمار ، به طبیعت بازگردانده شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حمید سلطان‌خواه گفت: ۲ بهله پرنده شکاری شامل عقاب پریا و یک دلیجه معمولی که به دلیل آسیب‌دیدگی، توانایی پرواز نداشتند، پس از تیمار، به کمک محیط‌بانان شاندرمن به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شدند.

وی با اشاره به آغاز فصل مهاجرت پرندگان افزود: در این ایام، برخی از پرندگان مهاجر به دلایل مختلفی مانند آسیب به بال‌ها یا نابالغ بودن، قادر به ادامه مسیر مهاجرت نیستند و به مراقبت و تیمار نیاز دارند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماسال با قدردانی از کارکنان مدیر شبکه دامپزشکی این شهرستان برای درمان و بهبود پرندگان آسیب دیده، گفت: عقاب پریا از تیره عقابیان و از پرندگان شکاری مهاجر در مناطق اروپا و آسیا و دلیجه معمولی هم از خانواده شاهین سانان است.

سلطان خواه از مردم طبیعت دوست درخواست کرد در صورت مشاهده پرندگان آسیب دیده و یا ناتوان از پرواز، مورد را به سامانه ۱۵۴۰ و یا شماره تلفن ۴۴۶۵۱۳۸۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای نجات و بازپروری آنها انجام شود.