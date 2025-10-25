پخش زنده
با آغاز فصل کشت پاییزه، کشاورزان سرخه کشت پیاز قرمز را در بالغ بر ۸ هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان آغاز کردند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیر جهادکشاورزی شهرستان سرخه گفت: یشبینی میشود از هر هکتار زمین زیرکشت، بهطور متوسط ۴۰ تا ۵۰ تُن پیاز قرمز با کیفیت بالا برداشت شود.
غفوریان افزود: رعایت الگوی کشت و مدیریت صحیح منابع آبی از اولویتهای بخش کشاورزی در شهرستان سرخه است
پیاز قرمز تولیدی سرخه علاوه بر تأمین نیاز مصرفی خانوارها، در صنایع غذایی، تولید فرآوردههایی مانند ترشی، سس، پودر پیاز و همچنین صادرات نیز کاربرد دارد.