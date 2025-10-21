پخش زنده
امروز: -
در دومین دیدار مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال زیر ۱۸ سال کشور، تیم پردیس بافق در یک بازی نزدیک و پرهیجان مقابل کانپژوهان کاشان به تساوی یک بر یک دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سیدرضا فتاحی سرمربی تیم پردیس بافق ، با اشاره به میزبانی این رقابتها در شهرستان بافق گفت: مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال نوجوانان کشور به میزبانی شهرستان بافق و در سالن هاشمیرفسنجانی ورزشگاه تختی در حال برگزاری است.
وی افزود: «در دیدار نخست، تیم ما با ارائه بازی تهاجمی و منسجم، توانست تیم کردکوی (نماینده گرگان) را با نتیجه پرگل پنج بر یک شکست دهد. در بازی دوم نیز برابر تیم قدرتمند کانپژوهان کاشان به نتیجه تساوی یک بر یک رسیدیم.»
فتاحی با اشاره به دیدار سوم تیمش گفت: در ادامه رقابتها، تیم پردیس بافق در سومین دیدار خود به مصاف تیم میعاد قم خواهد رفت. این مرحله از مسابقات با حضور شش تیم برتر کشور در قالب پنج دیدار حساس برگزار میشود تا قهرمان لیگ برتر فوتسال زیر ۱۸ سال کشور مشخص شود.
گفتنی است هدف از برگزاری این رقابتها، شناسایی استعدادهای برتر فوتسال کشور و آمادهسازی بازیکنان نوجوان برای حضور در ردههای بالاتر ملی عنوان شده است.