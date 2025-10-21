پخش زنده
شهردار منطقه ۴ تهران از تخریب دیوار معارض بنیاد مستضعفان در فاز دوم پروژه بزرگ دلاوران خبر داد و این اقدام را گامی تعیینکننده در ادامه اجرای طرح راهبردی شمالشرق پایتخت دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمد موسوی با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه دلاوران در بهبود شبکه حملونقل شهری و کاهش ترافیک شرق پایتخت گفت: طبق توافق صورتگرفته با بنیاد مستضعفان کشور، دیوار معارض متعلق به این بنیاد در محدوده فاز دوم پروژه تخریب و مسیر اجرای طرح آزاد شد.
موسوی افزود: این دیوار در مسیر عملیات عمرانی قرار داشت و مانع ادامه اجرای پروژه بود که با انجام این اقدام، روند عمرانی فاز دوم بهصورت پیوسته دنبال خواهد شد. وی ضمن قدردانی از همراهی و همکاری بنیاد مستضعفان، این اقدام را نمونهای از همافزایی میان نهادهای شهری و ملی در پیشبرد پروژههای زیربنایی دانست.
در هنگام انجام عملیات تخریب، جمعی از ساکنان محله شمیران نو با حضور در محل پروژه، از مدیریت شهری و مدیرعامل بنیاد مستضعفان بابت تحقق این اقدام قدردانی کرده و آن را نمونهای از پاسخگویی عملی به مطالبه دیرینه شهروندان این محله عنوان کردند.
بر اساس گفتههای شهردار منطقه ۴، پروژه سهفازی دلاوران با هدف ارتقای دسترسیهای شمالشرق تهران، بهویژه اتصال میدان الغدیر به بزرگراه امام علی (ع)، تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته و فاز نخست آن به بیش از یک کیلومتر به بهره برداری رسیده است.
وی تأکید کرد که این طرح از پروژههای شاخص و اثرگذار منطقه بهشمار میرود و با آزادسازی مسیر و جابهجایی تاسیسات، بستر توسعه ایستگاههای حملونقل عمومی و ناوگان اتوبوسهای برقی در محدوده شمیران نو فراهم میشود.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات تکمیلی شامل زیرسازی برجهای نوری، احداث حوضچههای زبالهگیر و ساماندهی رفیوژ میانی ادامه دارد و با اتمام آنها، محور دلاوران به یکی از مسیرهای اصلی ترافیکزدا در شمالشرق تهران تبدیل خواهد شد.